Новый футбольный газон начали стелить на «Спартаке» в Рязани, но вмешался дождь

Новый футбольный газон начали стелить на «Спартаке» в Рязани.

В Рязани приступили к укладке нового искусственного покрытия – футбольного газона – на стадионе «Спартак» спортивной школы «Олимпиец». Подрядчик ООО «Сис Рус» из Москвы – единственный участник торгов, демонтировал старый футбольный газон, а рулоны сложил недалеко от стадиона.

Грунт практически подготовили, но вмешался дождь.

В настоящее время рабочие готовят щебеночное основание для последующей укладки нового искусственного покрытия.

По состоянию на 23 августа 16:00 работы на стадионе не велись. Причиной всему – дождь, а грунт в процессе подготовки должен оставаться сухим.

Новые рулоны завернуты в полиэтилен.

Полностью завершить работы планируют в октябре, если не будут мешать дожди.

Завершить работы планируют лишь в октябре. Хотя, рабочие попытаются успеть закончить все в сентябре.

Стоимость всех работ составляет 16,5 млн рублей. Ранее министр физкультуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов обещал губернатору, что новый газон появится на стадион в июле 2023 года.