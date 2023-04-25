Облезлое поле стадиона «Спартак» в Рязани заменят на новое только в июле

Теперь уже бывший вратарь ФК «Рязань» Никита Янович в окружении заплаток на облезлом газоне.

Облезлый футбольный газон стадиона «Спартак» в Рязани заменят на новый лишь в июле. Об этом на заседании правительства региона заявил министр спорта Владислав Фролов, отвечая на вопрос губернатора Павла Малкова.

- Деньги в бюджете запланированы в размере 16,5 млн рублей. В мае их доведут до подведомственного учреждения, и в июле работы завершатся. То есть, в июле будет новое поле, - пообещал чиновник.

- В июле игроки выйдут на новое поле? – уточнил Малков.

- Да.

- А ведь там у нас работы по ремонту фасада стадиона еще…

- Уже завершены, - отрапортовал Фролов.

- Все, в следующий раз, когда пойдем, посмотрим. Соответственно, в июле уже посмотрим, как там новое поле ляжет, - сказал губернатор.

Работы по замене фасада стадиона «Спартак» в Рязани, март 2023 года. Скоро губернатор увидит, как он обновился.

Проблемы с газоном на стадионе «Спартак» уже не первый год, власти дождались, когда спортивную арену лишат лицензии РФС. В настоящее время ФК «Рязань» домашние игры проводит в Коломне, в женская команда – в Орехово-Зуеве.

Кстати, губернатор Павел Малков на футболе в Рязани никогда не был, а стадион «Спартак» посещал исключительно в рамках празднования Дня ВДВ.