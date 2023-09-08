Потолки с подсветкой и следы «высокоразвитой цивилизации». Каким будет подземный переход у «Барса» после ремонта

Лестницы в подземный переход на Московском шоссе обещают отремонтировать.

7 сентября в Рязани обсудили дизайн-проект реконструкции подземного перехода на Московском шоссе у торгового дома «Барс». Именно там находятся керамические панно с видами города. Мэрия планирует приступить к капитальному ремонту перехода уже в 2024 году.

Специалисты Главархитектуры Рязанской области установили автора панно, это художница декоративно-прикладного искусства Сёмина (Митина) Клара Васильевна. Подземный переход открыли в 1985 году одновременно с Центральным Рязанским Универмагом (ныне ТД «Барс»). В том же году автор работ скончалась на 60-м году жизни.

Панно защитят прозрачным ударопрочным материалом.

Сам переход сейчас находится в удручающем состоянии, но керамические панно сохранились хорошо. Благодаря тому, что многие годы были закрыты киосками и ларьками.

Киоски буквально «спасли» от вандалов художественные панно.

Именно летом 2021 года после сноса ларьков обнажились панно из настенной плитки с городскими пейзажами. Рязанцы тогда иронично шутили: «В ходе раскопок обнаружены следы древней, высокоразвитой цивилизации». Посыл про «высокоразвитую цивилизацию» стал особенно актуален, когда панно стали регулярно атаковать современные вандалы, заливая его краской.

Подземный переход на Москоском шосссе в настоящее время.

Во время обсуждения дизайн-проекта реконструкции архитекторы предложили сохранить общее цветовое и стилистическое решение, отремонтировать ступени, заменить покрытие пола, и самое главное - сохранить панно, защитив их прозрачным ударопрочным материалом. На потолке планируют сделать подсветку и установить систему видеонаблюдения.

Панно сохранятся и будут под защитой.

Проект входа в подземные переход после реконструкции.

Лестницы в подземный переход на Московском шоссе обещают отремонтировать.

Таким должен стать подземный переход после реконструкции.

Остановка у ТД «Барс».

Обновятся и остановки с реконструированными навесами, удобными скамейками и освещением.

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