В подземном переходе Рязани ликвидировали последствия действий вандалов

На фото рабочий ДБГ отчищает мозаику от краски. Фото: сайт горадминистрации.

Сотрудники Дирекции благоустройства 17 августа отчистили от краски плитку с видами Рязани, которая в очередной раз пострадала от действий вандалов. Работы проводились в подземном пешеходном переходе на остановке общественного транспорта ТД «Барс».

Была удалена краска с двух панно, которые оказались полностью закрашены. На одном из них изображена площадь Победы, на втором – Театр кукол.

Сейчас рассматривается вопрос о консервации мозаики, что позволит сохранить ее от воздействия краски. В дальнейшем в переходе планируется провести ремонт.

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