«Отчистить и сохранить»: краевед о панно в подземном переходе у ТД «Барс»

Ларьки снесли - красота появилась.

В Рязани в подземном переходе у торгового дома «Барс» после сноса ларьков обнажились панно из настенной плитки с городскими пейзажами. Пользователи соцсетей обратили на них внимание.

Пока неизвестно имя художника.

«В ходе раскопок обнаружены следы древней, высокоразвитой цивилизации», - сопроводил ироничным комментарием одну из фотографий автор.

По словам краеведа, градозащитника и администратор паблика «Рязань, которую мы потеряли» Александра Дударева, на панно изображены всем известные места в Рязани.

Будущее Рязани... Художник напророчил высотки над старинными деревянными домами.

— Там есть памятник советско-польскому братству по оружию. Его установили в 1983 году в честь 40-летия формирования первой польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. То есть на момент создания панно, он уже был, значит она сделана не раньше 1983 года, — рассказывает краевед. — Театр кукол в 1982 году, что тоже ложится в эти рамки. Конечно, их нужно сохранить, отчистив и закрыв прочным стеклом, дабы не было вандализма.

Фонтан у ДДТ в Рязани уже не работает.

Как отметил Александр Дударев, он помнить эти панно еще в конце 90-х, в начале 2000-х годов, они были доступны окружающим.

— Самое печальное, что у нас на улице Циолковского есть замурованеая такими же пристройка памятная доска, на которой указано, когда улицу назвали в честь Константина Эдуардовича...

Площадь Победы.

Не все панно еще доступны рязанцам.

ТЮЗ Рязани с вывеской.

Что будет с подземкой, пока неизвестно.

Памятник братству по оружию.

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