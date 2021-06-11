«Отчистить и сохранить»: краевед о панно в подземном переходе у ТД «Барс»

Ларьки снесли - красота появилась.
В Рязани в подземном переходе у торгового дома «Барс» после сноса ларьков обнажились панно из настенной плитки с городскими пейзажами. Пользователи соцсетей обратили на них внимание.
Пока неизвестно имя художника.
«В ходе раскопок обнаружены следы древней, высокоразвитой цивилизации», - сопроводил ироничным комментарием одну из фотографий автор.
По словам краеведа, градозащитника и администратор паблика «Рязань, которую мы потеряли» Александра Дударева, на панно изображены всем известные места в Рязани.
Будущее Рязани... Художник напророчил высотки над старинными деревянными домами.
— Там есть памятник советско-польскому братству по оружию. Его установили в 1983 году в честь 40-летия формирования первой польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. То есть на момент создания панно, он уже был, значит она сделана не раньше 1983 года, — рассказывает краевед. — Театр кукол в 1982 году, что тоже ложится в эти рамки. Конечно, их нужно сохранить, отчистив и закрыв прочным стеклом, дабы не было вандализма.
Фонтан у ДДТ в Рязани уже не работает.
Как отметил Александр Дударев, он помнить эти панно еще в конце 90-х, в начале 2000-х годов, они были доступны окружающим.
— Самое печальное, что у нас на улице Циолковского есть замурованеая такими же пристройка памятная доска, на которой указано, когда улицу назвали в честь Константина Эдуардовича...
Площадь Победы.
Не все панно еще доступны рязанцам.
ТЮЗ Рязани с вывеской.
Что будет с подземкой, пока неизвестно.
Памятник братству по оружию.
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