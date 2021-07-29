Власти Рязани решили сохранить панно в подземном переходе у «Барса».

Обнаруженная в подземном переходе на Московском шоссе мозаика представляет очевидный культурный и исторический интерес, ее планируют сохранить. Об этом заявила пресс-служба администрации Рязани. В настоящее время специалисты выясняют, кто является автором или соавтором этих работ, когда они были сделаны и по какой технологии.

В ближайшем будущем подземный переход планируют отремонтировать, а мозаику на время законсервируют.

Панно из настенной плитки с городскими пейзажами обнаружили в подземном переходе у торгового дома «Барс» после сноса ларьков в начале июня (читать подробнее с фото).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!