Юлия Михайлова хотела начать жизнь с чистого листа в Рязани, но все закончилось трагически.

Поздно вечером 19 августа во дворе высотного дома №18 по улице Чкалова в Рязани местные жители обнаружили труп молодой женщины. Полицейские, приехавшие на вызов, сразу установили личность погибшей. Ею оказалась 25-летняя Юлия Михайлова, участница телешоу «Пацанки». По предварительным данным, женщина разбилась насмерть, упав с 22 этажа.

«Начну жизнь с чистого листа»

Следователи Железнодорожного МСО Рязани тут же начали проверку. Им необходимо будет выяснить не только точную причину смерти женщины, но и все обстоятельства случившегося. Пока известно, что Юлия Михайлова приехала в Рязань в первых числах июля. Это новостью она поделилась с подписчиками в telegram-канале.

«Три месяца я жила в Малоярославце [Калужская область], сейчас переезжаю. Нахожусь в дороге. Сейчас еду в город населением более 500 тысяч жителей. Не хочу говорить, куда еду… Но знаю, что все сложится в мою пользу. Так можно сказать ''с чистого листа''», - написала «пацанка», выложив видео из салона автомобиля. По ее словам, в Малоярославце она «пережила самый сложный период жизни и поднялась, смогла встать на ноги».

Впрочем, больше никаких информативных постов от Юлии уже не было. На следующий день она выложила несколько фотографий и перестала вести канал.

«Видела ее примерно месяц назад, еще удивилась, чего это она делает в Рязани, думала она в Москве. Поэтому решила, что обозналась, - поделилась одна из рязанок в социальных сетях. – А когда эти ужасные новости появились, сразу поняла, что видела Юлю».

Суицид или несчастный случай?

Следователи не делают выводов, пока идет проверка, но рассматривать будут все версии – от самоубийства до несчастного случая. На многих фотографиях в социальных сетях участница телешоу «Пацанки» позировала, держась за перила балкона с обратной стороны…

«Мало верится, что суицид был. Если она говорила познакомилась с хорошими людьми, значит что-то заставило ее сделать это. Девушкой она хорошей была и адекватной», - уверена одна из участниц фан-сообщества шоу «Пацанки».

Позже стало известно, что примерно за час до гибели Юлия Михайлова написала смс-сообщение своей подруге, где было всего два слова: «Я устала».

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