Появились фото с места гибели звезды шоу «Пацанки» в Рязани Юли Михайловой. Фото: Елизавета ГОЛУБКОВА

Появились фотографии с места происшествия на улице Чкалова, где погибла 25-летняя участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова. Труп молодой женщины обнаружили вечером 19 августа на газоне возле подъезда. На траве остался след от упавшего тела.

Больше ничего не напоминает, что двумя днями ранее в ЖК «Фамилия» произошла трагедия.

Юля Михайлова выпала с 22 этажа.

Место трагедии, где обнаружили тело Юли Михайловой.

Юлия Михайлова разибралась насмерть, упав с 22 этажа. Фото с соседнего подъезда.

Поздно вечером 19 августа во дворе высотного дома №18 по улице Чкалова в Рязани местные жители обнаружили труп молодой женщины. Полицейские, приехавшие на вызов, сразу установили личность погибшей. Ею оказалась 25-летняя Юлия Михайлова, участница телешоу «Пацанки». По предварительным данным, женщина разбилась насмерть, упав с 22 этажа (читать подробнее).