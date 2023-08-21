«Я устала». За час до гибели звезда шоу «Пацанки» Юлия Михайлова отправила последнее сообщение

Появилось последнее сообщение погибшей в Рязани звезды шоу «Пацанки». Фото: tg-канал Юлии Михайловой.

Погибшая в Рязани звезда реалити-шоу «Пацанки» Юлия Михайлова за час до смерти написала последнее смс-сообщение, утверждает starhit. Одна из подруг призналась, что в смс было все два слова: «Я устала».

19 августа во дворе дома №18 по улице Чкалова в Рязани обнаружили тело 25-летней Юлии Михайловой. Следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области устанавливают точную причину смерти погибшей, а также все обстоятельства случившегося. Пока известно, что звезда реалити-шоу выпала с 22 этажа.