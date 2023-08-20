При падении с 22 этажа в Рязани погибла звезда шоу «Пацанки» Юлия Михайлова . Фото: https://t.me/yuiliyamihailova

Погибшей при падении с 22 этажа дома в Рязани девушкой оказалась звезда шоу «Пацанки» Юлия Михайлова. Об этом фан-сообществу проекта сообщила тетя экс-участницы.

Юлия вела Telegram, где рассказывала, что после трех месяцев жизни в Малоярославце уехала в «город с населением более 500 тысяч человек».

«Не хочу говорить куда еду. Но знаю, что все сложится в мою пользу. Так можно сказать '' с чистого листа''», - писала девушка 5 июля и вскоре перестала вести канал.

Тело женщины 1998 года рождения обнаружено 19 августа возле дома №18 по улице Чкалова. Следователи проводят по данному факту проверку.

Авторы шоу «Пацанки» позиционируют его как проект о девушках с непростыми судьбами: воспитанницах детских домов, жертвах насилия и буллинга, бывших заключенных, детех из неблагополучных семей, секс-работницах.