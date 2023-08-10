«Двор Губерниева» в центре Рязани отремонтируют в 2023 году

«Любимый двор» Дмитрия Губерниева в Рязани.

Дорогу во дворе дома №60 по Первомайскому проспекту приведут в порядок уже в этом году. Об этом КП-Рязань сообщила городская администрация, отвечая на запрос.

«Ремонт дворового проезда многоквартирного дома №60 по Первомайскому проспекту выполнят в 2023 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани»», - говорится в сообщении.

Вход во двор Дмитрия Губерниева со стороны Первомайского проспекта.

По информации властей, участвовать в муниципальной программе 14 апреля 2023 года решило некое «заинтересованное лицо». Именно от него поступила заявка в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани.

Ремонтировать асфальтовое покрытие будет подрядчик на основании договора, заключенного с управляющей компанией ООО «УО Техрембытсервис». План благоустройства территории и смету работ утвердили на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.

Дорога во дворе Дмитрия Губерниева на Первомайском проспекте.

В декабре 2022 года известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приехал в Рязань для работы на Кубке Содружества по биатлону. Журналист остановился в отеле «Амакс», а в один из вечеров, прогуливаясь по городу, забрел во двор дома №60 по Первомайскому проспекту.

Таким двор в декабре 2022 года увидел Дмитрий Губерниев.

«Внимание, друзья! Первомайский проспект, 60... Непростая ситуация, вот он дом, вот дорога. Не скажу, что бессмысленная, но точно беспощадная, точно беспощадная дорога в этом дворе. Так, преодолеваем, друзья, преодолеваем... Ни черта мы тут не преодолеваем», - с сожалением произнес комментатор и выключил видеозапись на телефоне.

Первый зампред рязанского правительства Анна Рослякова вызвалась в своем telegram-канале показать Губерниеву «нашу красоту», но комментатор от предложения отказался:

«Спасибо, конечно, но где тут про уборку снега на тротуарах Рязани? Город прекрасный, люди замечательные, чиновники так себе. Город я найду с кем посмотреть, если мы дойдем по неубранным улицам», - написал комментатор.

Через пару дней дворники управляющей компании выдолбили тропинку во «дворе Губерниева», комментатор инициативу одобрил, но заметил:

«Чиновники Рязани, теперь в моем любимом дворе нужно положить асфальт!»

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