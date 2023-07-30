Прокуратура выявила нарушения в лагере под Рязанью, где погиб школьник. Фото: прокуратура Рязанской области.

12 июля в лагере «Сова» в Спасском районе смертельную травму получил 14-летний мальчик из Московской области, приехавший в Рязанскую область на каникулы. По сведениям прокуратуры, во время занятий по «огневой и физической подготовки» дети играли в лапту. Один из волонтеров с размаху случайно ударил битой по голове подростка. От удара мальчишка впал в кому, и, несмотря на помощь медиков, скончался в больнице.

«Сова» и многочисленные нарушения

Прокурорская проверка установила, что руководство автономной некоммерческой организации Центр специальной подготовки «Сова» (АНО ЦСП «Сова») нарушило нормы федерального закона о гарантиях прав ребенка, а также санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований.

Кроме того, надзорный орган выяснил, что «Сова» не включена в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а значит не имела прав оказывать услуги по организации отдыха. По результатам прокурорской проверки следователи Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношение руководителя организации по статье «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека».

Опытные инструкторы и офицеры запаса

Что известно о лагере «Сова», где смертельный удар битой получил школьник из Московской области.

АНО ЦСП «Сова» зарегистрирована в качестве организации в 2017 году. Регулярно проводит спортивно-туристические сборы продолжительностью 21 день, а также двухнедельные смены по программе «Тропа мужества». Стоимость путевок – от 36 400 до 39 тысяч рублей. И это уже со скидкой, как уверяют организаторы, размещая информацию о своих услугах на специализированных сайтах. Так цена путевки спортивно-туристического лагеря – 52 тысяч рублей.

В разделе «Команда» указан лишь руководитель центра специальной подготовки «Сова» Максим Гладышев. Однако указано, что занятия с детьми проводят опытные инструкторы и тренеры, профессиональные спортсмены и офицеры запаса. Кто из них нанес взмахнул битой в тот трагический день, пока неизвестно.

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