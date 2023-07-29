Школьник из Москвы, получивший битой по голове в Рязанской области, скончался

В рамках уголовного дело следователи проведут все необходимые экспертизы.

Школьник из Москвы, отдыхавший в летнем лагере на территории Рязанской области и получивший 12 июля по голове удар битой, скончался.

Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношение руководителя организации по статье «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека».

Известно, что роковой удар был нанесен случайно вовремя игры в лапту одним из вожатых.

Более двух недель медики боролись за жизнь подростка, но спасти его не смогли.