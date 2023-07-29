Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 июля 2023 17:10

Рязанский лагерь, в котором погиб подросток, не имел права оказывать услуги по организации отдыха детей

Прокуратура Рязанской области выявила ряд нарушений в деятельности АНО ЦСП «СОВА», где смертельную травму получил мальчик из Москвы
Источник:kp.ru
В рязанском лагере подросток получил смертельную травму. Прокуратура озвучила результаты проверки.

В рязанском лагере подросток получил смертельную травму. Прокуратура озвучила результаты проверки.

Прокуратура Рязанской области проверила центр спортивной подготовки «СОВА» в Спасском районе, в котором утром 12 июля смертельную травму получил мальчик из столичного региона. Установлено, что подростку в ходе проведения занятий по огневой и физической подготовки, один из волонтеров нанес серьезную травму. В больнице пострадавший скончался.

В результате проверки установлены нарушения норм федерального закона о гарантиях прав ребенка, а также санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований.

Также установлено, что АНО ЦСП «СОВА» не включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а значит не имел прав оказывать услуги по организации отдыха.

По результатам проверки 27 июля прокурор Спасского района направил материала в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека» в отношении директора АНО ЦСП «СОВА».

В Спасский районный суд направлены документы для рассмотрения решения о приостановлении спортивной деятельности организации.