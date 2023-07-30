Роспотребнадзор нашел нарушения в лагере «Сова» в Рязанской области, где получил смертельный удар битой московский подросток.

Рязанское управление Роспотребнадзора внепланово проверило центр спортивной подготовки «Сова» и обнаружило нарушения требований санитарного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным фактам санитарные врачи возбудили дело об административном правонарушении, и оперативно материалы направили в суд. Какие конкретно нарушения зафиксировали, когда в последний раз проверял Роспотребнадзор АНО ЦСП «Сова», в ведомстве решили не сообщать.

Московский школьник, отдыхавший в летнем лагере «Сова» в Спасском районе, и получивший 12 июля по голове удар битой, скончался. Уголовное дело СК возбудил после прокурорской проверки. После резонанса в СМИ за дело взялся и Роспотребнадзор.