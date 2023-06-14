Александр Рудаков в последние годы серьезно занимался спортом и воспитывал маленькую дочь.

12 июня в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани в одной из квартир обнаружили мертвыми молодых супругов. Один из них — мастер спорта по универсальному бою Александр Рудаков, рассказал КП-Рязань его знакомый.

Обстоятельства гибели мужчины 1992 года рождения и женщины 1995 года рождения выясняет следственный комитет, ход процессуальной проверки поставила на контроль прокуратура. Впрочем, некоторые подробности трагедии уже известны.

Дома была маленькая дочь

Самое печальное и шокирующее обстоятельство - без обоих родителей осталась 5-летняя девочка, причем в тот роковой день вся семья была дома. Мама и папа, как сообщается неофициально, закрылись в ванной. Кроха долго ждала их, пыталась позвать, но ответа не было - будто уснули.

«В результате трагедии 5-летняя дочь погибших длительное время находилась в квартире одна, но смогла позвать на помощь соседей», - писала пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.

Прокуратура намерена дать оценку полноте и своевременности действий органов системы профилактики и тому, как исполнялись требования федерального законодательства о несовершеннолетних.

Рассматривается версия передозировки

В беседе с КП-Рязань руководитель Железнодорожного МСО СУ СКР по Рязанской области Сергей Конюшков отмечал, что признаков насильственной смерти на телах супругов не обнаружено. Точную причину летального исхода установит экспертиза.

Тем не менее, из собственных источников нам стало известно, что рассматривается версия передозировки наркотиками. Те наши собеседники, кто давно был знаком с Александром, знали и про его прошлые проблемы с запрещенными веществами.

Затем парень образумился, обзавелся семьей, серьезно занялся спортом.

Рудаков - призер Чемпионата и Кубка России

Информацию о спортивных успехах Александра Рудакова можно почерпнуть на сайте СШОР «Юпитер», где тот тренировался. Он - бронзовый призер Чемпионата России-2022 и Кубка России-2021.

Меньше года назад, 30 сентября 2022-го, Минспорта России присвоило рязанцу звание мастера спорта по универсальному бою. Сообщая эту новость, в «Юпитере» представили бойка как курсанта Рязанского десантного училища.