«Уснули» и не слышат: когда спортсмен Александр Рудаков с супругой умерли, их пятилетняя дочка была вместе с ними дома

У Александра Рудакова и супруги осталась 5-летняя дочка. Она была дома в месте с родителями, когда их не стало.

Прокуратура Рязанской области поставила на контроль ход проверки по факту смерти супружеской пары в Рязани. В ее сообщении акцент сделан на 5-летней дочери погибших, которая была дома вместе с родителями и в один момент лишилась их обоих.

«В результате трагедии 5-летняя дочь погибших длительное время находилась в квартире одна, но смогла позвать на помощь соседей», - рассказали в пресс-службе госоргана.

Прокуратура намерена дать оценку полноте и своевременности действий органов системы профилактики и тому, как исполнялись требования федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что мертвым в квартире в Дашково-Песочне обнаружен мастер спорта по универсальному бою Александр Рудаков и его жена. На телах не обнаружено следов насильственной смерти.