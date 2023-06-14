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НовостиПроисшествия14 июня 2023 7:02

Известна предварительная причина смерти спортсмена Александра Рудакова и его жены

Следователи продолжают устанавливать причины гибели Александра Рудакова и его супруги
Источник:kp.ru
Названа предварительная причина смерти рязанского спортсмена Александра Рудакова и его жены.

Названа предварительная причина смерти рязанского спортсмена Александра Рудакова и его жены.

Названа предварительная причина смерти мастера спорта России по универсальному бою Александра Рудакова и его супруги. Речь идет о возможной передозировке наркотиками. Об этом КП-Рязань сообщил источник, знакомый с ситуацией. Якобы у парня в прошлые годы уже были проблемы с употреблением запрещенных веществ. Так это или нет, станет ясно после результатов судебно-медицинской экспертизы.

Днем ранее руководитель Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Сергей Конюшков сообщил, что даже предварительно о причинах смерти супругов говорить рано, работа следственных органов продолжается.

Спортсмена с женой обнаружили мертвыми в ванной, внешних признаков криминального характера на их телах криминалисты не обнаружили.

В результате трагедии пятилетняя дочь погибших длительное время находилась в квартире одна, но смогла позвать на помощь соседей. В настоящее время прокуратура контролирует ход доследственной проверки со стороны СК.