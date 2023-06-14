Известна предварительная причина смерти спортсмена Александра Рудакова и его жены

Названа предварительная причина смерти рязанского спортсмена Александра Рудакова и его жены.

Названа предварительная причина смерти мастера спорта России по универсальному бою Александра Рудакова и его супруги. Речь идет о возможной передозировке наркотиками. Об этом КП-Рязань сообщил источник, знакомый с ситуацией. Якобы у парня в прошлые годы уже были проблемы с употреблением запрещенных веществ. Так это или нет, станет ясно после результатов судебно-медицинской экспертизы.

Днем ранее руководитель Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Сергей Конюшков сообщил, что даже предварительно о причинах смерти супругов говорить рано, работа следственных органов продолжается.

Спортсмена с женой обнаружили мертвыми в ванной, внешних признаков криминального характера на их телах криминалисты не обнаружили.

В результате трагедии пятилетняя дочь погибших длительное время находилась в квартире одна, но смогла позвать на помощь соседей. В настоящее время прокуратура контролирует ход доследственной проверки со стороны СК.