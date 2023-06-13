Мастер спорта по универсальному бою Александр Рудаков найден мертвым в ванной вместе с женой

Александр Рудаков. Фото из личного архива.

В Рязани, в микрорайоне Дашково-Песочня, в одной из квартир обнаружены мертвыми мужчина 1992 года рождения и его супруга 1995 года рождения. Железнодорожный МСО проводит процессуальную проверку по этому факту, сообщили КП-Рязань в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Руководитель Железнодорожного межрайонного следственного отдела Сергей Конюшков уточнил, что внешних признаков криминального характера на телах не обнаружено. Причина смерти пока неизвестна даже предварительно – ее предстоит установить в ходе экспертизы.

Знакомый погибшего мужчины рассказал КП-Рязань, что оборвалась жизнь мастера спорта по универсальному бою Александра Рудакова. У молодой пары осталась пятилетняя дочка, которая, по предварительной информации, была дома, когда родителей не стало. Тела супругов, как сообщается неофициально, обнаружены в ванной комнате.