Следователи выяснят, по какой причине разбился с парашютом рязанский бизнесмен Сергей Цыганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 июня 2023 года во время прыжка с парашютом погиб рязанский бизнесмен Сергей Цыганов. Трагедия произошла на аэродроме Коробчеево под Коломной Московской области, когда управляющий сетью медицинских клиник «Инвитро», прыгнул с парашютом из вертолета Ми-8. О возможных причинах гибели Сергея Цыганова рассказывают на парашютном форуме major-sky.ru.

«Руки наверху до момента, пока их видно [на видео], а это метра два от земли. Крыло ровное до самого касания. Я думаю, что просто засмотрелся на землю в оцепенении. Сам несколько раз ловил себя на этом, но успевал прийти в себя. Хотя времени на раздумье – секунда», - написал модератор форума Михаил Петров.

Другой эксперт, внимательно разобрав видео фатального прыжка Сергея Цыганова, предположил, что произошло то, что в авиации называется «сдвиг ветра»:

«На выходе из разворота, начатого в быстром слое, попал в приземный - гораздо более медленный. Это слой от строений и "зеленки". Парашют закономерно провалился, так как горизонтальной скорости мало. Вертикаль большая и не уменьшается, вошел почти вертикально. Руки полностью вверху, крыло не деформировано… Такой просадки пилот просто не ожидал и рассчитывал на привычный короткий выход».

«В какой-то момент было движение левым задним, чтобы еще немного докрутить поворот. Возможно, в какой-то степени роковую роль сыграло желание приземлиться по стрелке, а не параллельно с инструкторской зоной», - предположил еще один парашютист.

При этом все отмечают, что Сергей Цыганов был опытным парашютистом, имевшим за плечами около двух тысяч прыжков.

Вертолет с рязанским бизнесменом 11 июня поднялся на высоту около 4 тысяч метров. Цыганов выпрыгнул, но неудачно выполнил разворот на высоте около 60 метров и на большой скорости полетел вниз. Упав на землю, предприниматель был еще жив. Медики боролись за его жизнь, но помочь ему не смогли.

Очевидцы, находившиеся на аэродроме, сняли видео фатального прыжка Сергея Цыганова. Судя по опубликованным кадрам, бывший владелец радиостанций «Русское радио – Рязань» и «Европа плюс – Рязань», на большой скорости врезался в землю. В настоящее время точную причину гибели рязанского бизнесмена Сергея Цыганова, выясняют следователи СК.

В день трагедии на официальной странице клуба «Аэроград», именно там организовывали парашютные прыжки, сообщили, что временно не работают:

«В связи с парашютным происшествием выполнение прыжков спортсменами всех категорий временно запрещены».

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