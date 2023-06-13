Рязанский бизнесмен Сергей Цыганов разбился во время прыжка с парашютом.

В воскресенье, 11 июня, под Коломной Московской области во время прыжка с парашютом погиб управляющий рязанской сетью медицинских клиник «Инвитро» Сергей Цыганов. Ему было 52 года.

Погибший во время прыжка с парашютом в Коломне - бывший владелец «Русское радио – Рязань»

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют следователи. Цыганов являлся бывшим владельцем радиостанций "Европа плюс — Рязань" и "Русское радио — Рязань". По имеющимся сведениям, он приехал из Рязани в Подмосковье на выходные и совершал прыжок на аэродроме Коробчеево с вертолета Ми-8.

- Сергей давно увлекается прыжками с парашютом. Он поехал туда именно для этих целей, вместе с группой 11 числа поднялся в небо, откуда и совершил прыжок, - рассказывают знакомые погибшего.

Согласно информации в сети, вертолет поднялся где-то до четырех тысяч метров над землей. Цыганов неудачно выполнил разворот на высоте около 60 метров и на большой скорости полетел вниз. Медики помочь ему не смогли.

Видео падения владельца «Инвитро» Сергея Цыганова, разбившегося на парашюте в Подмосковье

В сети уже появились видео с места падения Сергея Цыганова в Коломне. Судя по опубликованным кадрам, мужчина на большой скорости врезался в землю, по какой-то причине не успев затормозить при снижении либо в результате неудачного маневра. Пострадавшего успели довезти до больницы, но от полученных травм парашютист скончался.

Очевидцы говорят, что в тот день для Сергея это был уже второй прыжок - первый прошел успешно. Парашютным спортом мужчина занимался более 25 лет - никто не ожидал, что возникнут проблемы. По имеющимся сведениям, бизнесмен проживал в Рязани с женой и сыном-школьником.

Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет. Не исключено, что будет выявлено нарушение норм безопасности и тогда речь пойдет о возбуждении уголовного дела.