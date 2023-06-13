После гибели рязанского бизнесмена подмосковный аэроклуб запретил прыжки парашютистов

После гибели рязанского бизнесмена Сергея Цыганова подмосковный аэроклуб «Аэроград» запретил прыжки парашютистов.

Аэроклуб «Аэроград» вблизи Коломны временно запретил прыжки парашютистов всех категорий. Решение принято 11 июня после трагедии с директором рязанской сети медлабораторий «Инвитро» Сергеем Цыгановым. Столкнувшись с землей, предприниматель погиб от полученных травм.

«В связи с парашютным происшествием выполнение прыжков спортсменами всех категорий временно запрещено», - написали представители аэроклуба.

Ранее появилось видео фатального приземления Сергея Цыганова. По словам любителей парашютного спорта, за его плечами было порядка 1800 прыжков, однако случившееся связывают с ошибкой самого спортсмена. Тем не менее, окончательно обстоятельства трагедии предстоит установить следственным органам.

Сергей Цыганов также известен как экс-владелец радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио – Рязань».