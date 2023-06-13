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Происшествия13 июня 2023 13:49

Фатальное приземление бизнесмена Сергея Цыганова во время прыжка с парашютом попало на видео

Камера запечатлела, как парашютист на большой скорости столкнулся с землей
Источник:kp.ru
Трагедия случилась под Коломной 11 июня.

Трагедия случилась под Коломной 11 июня.

Появилось видео несчастного случая, который привел к гибели директора рязанского представительства медицинской компании «Инвитро» Сергея Цыганова. Трагедия произошла 11 июня, когда предприниматель совершал прыжок с парашютом под Коломной - на базе аэроклуба «Аэроград».

Камера запечатлела последние секунды прыжка, когда парашютист совершал так называемый низкий разворот и, не успев затормозить, на большой скорости столкнулся с землей. Мужчину доставили в больницу, где он скончался от тяжелой сочетанной травмы.

В среде любителей парашютного спорта отмечают, что Сергей Цыганов имел немалый опыт (порядка 1800 прыжков), однако низкий разворот — это всегда результат ошибок самого парашютиста.

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