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Общество10 июня 2023 9:28

Камеры заработали на участке Первомайского проспекта, где идет капремонт теплосетей

Пока многие водители пренебрегают запретом, действующим на участке от улицы Вокзальной до улицы Типанова
Антон КОНОВАЛОВ
Капремонт теплосетей на Первомайском проспекте в Рязани начался. Судя по камерам, не все водители усвоили, что единственные оставшиеся полосы предназначены для общественного транспорта.

Капремонт теплосетей на Первомайском проспекте в Рязани начался. Судя по камерам, не все водители усвоили, что единственные оставшиеся полосы предназначены для общественного транспорта.

РМПТС запустило онлайн-трансляцию с камер, установленных на Первомайском проспекте в Рязани. Возможность понаблюдать за ходом работ появилась на сайте муниципального предприятия.

Всего камер пять: одна рядом с остановкой «Улица Вокзальная» в сторону площади Победы, две - на самой площади Победы (то есть на участке Первомайского проспекта у мемориала), и еще две - у гостиницы «Первомайская».

Кстати, по камерам видно, что по единственной оставшейся полосе в каждую сторону, вопреки запрету, ездит не только общественный транспорт. Действует это ограничение на участке от улицы Вокзальной до улицы Типанова. Вопрос в том, будут ли наказывать нарушителей.

Ранее полиция разъяснила рязанцам правила выделенных полос для общественного транспорта: в частности, рассказала о штрафах и исключениях (читать подробнее).

Завершить работы и восстановить движение по участку планируется до конца суток 12 июля, но затем капремонт теплосетей пройдет на другом участке Первомайского проспекта - и тоже с ограничениями (читать подробнее).

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