Камеры заработали на участке Первомайского проспекта, где идет капремонт теплосетей

Капремонт теплосетей на Первомайском проспекте в Рязани начался. Судя по камерам, не все водители усвоили, что единственные оставшиеся полосы предназначены для общественного транспорта.

РМПТС запустило онлайн-трансляцию с камер, установленных на Первомайском проспекте в Рязани. Возможность понаблюдать за ходом работ появилась на сайте муниципального предприятия.

Всего камер пять: одна рядом с остановкой «Улица Вокзальная» в сторону площади Победы, две - на самой площади Победы (то есть на участке Первомайского проспекта у мемориала), и еще две - у гостиницы «Первомайская».

Кстати, по камерам видно, что по единственной оставшейся полосе в каждую сторону, вопреки запрету, ездит не только общественный транспорт. Действует это ограничение на участке от улицы Вокзальной до улицы Типанова. Вопрос в том, будут ли наказывать нарушителей.

Ранее полиция разъяснила рязанцам правила выделенных полос для общественного транспорта: в частности, рассказала о штрафах и исключениях (читать подробнее).

Завершить работы и восстановить движение по участку планируется до конца суток 12 июля, но затем капремонт теплосетей пройдет на другом участке Первомайского проспекта - и тоже с ограничениями (читать подробнее).