Движение по части Первомайского проспекта в Рязани закроют поздним вечером 9 июня

С 9 июня по 12 июля участок Первомайского проспекта между улицами Вокзальной и Типанова будет открыт только для общественного транспорта.

9 июня с 23:00 в Рязани более чем на месяц будет закрыто движение по части Первомайского проспекта. Речь идет об участке от перекрестка с улицей Вокзальной до улицы Типанова.

Там пройдут работы по капитальному ремонту тепломагистрали, проложенной под проезжей частью от дома №27 до дома №35 и от дома №47 до дома №53. По одной крайней полосе в каждую стороны разрешено ездить только городскому пассажирскому транспорту (подробная схема).

Завершить работы и восстановить движение по участку планируется до конца суток 12 июля.

Как сообщалось ранее, с 17 июля по 16 августа на Первомайском проспекте будут менять тепломагистраль от дома №21 до дома №25, что приведет к перекрытию между улицами Каширина и Пожалостина (подробная схема).