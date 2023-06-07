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НовостиОбщество7 июня 2023 6:34

Движение по части Первомайского проспекта в Рязани закроют поздним вечером 9 июня

Перекрытие продлится больше месяца. Предстоит заменить два участка тепломагистрали
Источник:kp.ru
С 9 июня по 12 июля участок Первомайского проспекта между улицами Вокзальной и Типанова будет открыт только для общественного транспорта.

С 9 июня по 12 июля участок Первомайского проспекта между улицами Вокзальной и Типанова будет открыт только для общественного транспорта.

9 июня с 23:00 в Рязани более чем на месяц будет закрыто движение по части Первомайского проспекта. Речь идет об участке от перекрестка с улицей Вокзальной до улицы Типанова.

Там пройдут работы по капитальному ремонту тепломагистрали, проложенной под проезжей частью от дома №27 до дома №35 и от дома №47 до дома №53. По одной крайней полосе в каждую стороны разрешено ездить только городскому пассажирскому транспорту (подробная схема).

Завершить работы и восстановить движение по участку планируется до конца суток 12 июля.

Как сообщалось ранее, с 17 июля по 16 августа на Первомайском проспекте будут менять тепломагистраль от дома №21 до дома №25, что приведет к перекрытию между улицами Каширина и Пожалостина (подробная схема).