Правила выделенных полос для общественного транспорта разъяснила рязанцам полиция

УМВД по Рязанской области разъяснило правила движения по дорогам с выделенными полосами для общественного транспорта. Такие полосы появились на Первомайском проспекте в Рязани.

Между улицами Вокзальной и Типанова с 23:00 9 июня до конца суток 12 июля работать будут только «выделенки», а основной транспортный поток пустят в объезд. Так же поступят при капремонте тепломагистрали между улицами Каширина и Пожалостина. При подъездах к перекрываемым участкам также организованы выделенные полосы: На Московском шоссе при движении от ТРЦ «Премьер» и на Первомайском проспекте при движении от площади Ленина.

«На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаком 5.14.1, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе», - пишут полицейские.

Однако есть несколько исключений. Кому еще разрешено ездить по «выделенке»:

- школьным автобусам;

- легковым такси;

- ТС, используемым для перевозки пассажиров, имеющим больше 8 мест для сидения, с технически допустимой максимальной массой больше 5 тон.

Кроме того, по «выделенке», если такая полоса располагается справа (а на Первомайке именно так), могут двигаться велосипедисты.

Если «выделенка» отделена от остальной дороги прерывистой линией разметки, то при поворотах водители должны перестраиваться на нее. Заезжать на такую полосу разрешено также при въезде на дорогу и для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей. Последнее - при том условии, если ТС не создает помех общественному транспорту.