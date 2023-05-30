Летом на Первомайском проспекте в Рязани проведут капитальный ремонт теплотрассы

К разработке транспортной модели привлекли специализированную организацию ООО «ФИКС-ТРАФИК».

На минувшей неделе, 24 мая, в администрации Рязани состоялось заседание рабочей группы по вопросам дорожного хозяйства на улично-дорожной сети города. Основной темой стал предстоящий капитальный ремонт магистральных тепловых сетей, проходящих под Первомайским проспектом, и вопросы, связанные с организацией движения в период проведения МУП «РМПТС» этих работ.

К обсуждению были привлечены руководители управления и Дирекции благоустройства, сотрудники регионального ГИБДД, представители депутатского корпуса, специализированных организаций и общественности.

Необходимость капремонта назрела

Капитальный ремонт тепломагистралей решено организовать в два этапа: с 9 июня по 12 июля - на участке от дома №27 до дома №35 и от дома №47 до дома №53 (схема движения), с 17 июля по 16 августа - от дома №21 до дома №25 (схема движения).

«Сроки максимально сжаты, потребители не будут отключены от горячего водоснабжения более чем на 14 нормативных дней», - отмечает пресс-служба администрации Рязани.

Как пояснили участники заседания, вопрос замены магистрального трубопровода на упомянутых участках назрел давно, так как при нормативном сроке его эксплуатации в 25 лет капитальный ремонт не проводился уже более 30 лет. Плохое техническое состояние сетей, связанное с их изношенностью, увеличивает возможность возникновения аварий и может послужить причиной срыва теплоснабжения многоквартирных домов и зданий в районе Первомайского проспекта, улиц Вокзальной и Чкалова, площади Димитрова. Кроме того, потенциальные аварийные ситуации отразились бы на качестве теплоснабжения всего центра Рязани.

Приоритет - общественному транспорту

Так как большая часть ремонтируемого участка тепломагистрали проложена под проезжей частью, к сожалению, нельзя будет избежать ограничений движения. В связи с этим будет изменена схема организации движения по Первомайскому проспекту.

Схема организации дорожного движения на период ремонта теплотрассы с 9 июня по 12 июля 2023 г.

Схема организации дорожного движения на период ремонта теплотрассы с 17 июля по 16 августа 2023 г.

К разработке транспортной модели городская администрация привлекла рязанскую специализированную организацию ООО «ФИКС-ТРАФИК». Специалисты по транспортному планированию и моделированию провели исследование интенсивности транспортных потоков в ключевых узлах.

В результате на основе получившейся транспортной модели сделан вывод, что оптимальным вариантом будет предоставить приоритет общественному транспорту, поэтому на его работу предстоящая замена трубопроводов никак не повлияет. При этом планируется ограничить движение по Первомайскому проспекту для индивидуального и коммерческого транспорта - основной трафик перенаправят по альтернативным маршрутам.

Светофоры настроят, исходя из трафика

Таким образом, для всех видов транспорта, кроме общественного, разработана схема объездных путей, которая учитывает особенности трафика и предполагает на отдельных отрезках дороги запрет парковки. Соответствующие изменения для каждого из двух этапов работ отражены на изображениях.

«Чтобы автобусы и троллейбусы не стояли в пробках на подъезде к участку Первомайского проспекта, предусмотрено выделить специальные полосы движения для общественного транспорта», - рассказали в пресс-службе администрации Рязани.

Одна из таких полос будет организована на первом этапе капремонта от улицы Мервинской до остановки ТД «Барс» в одном направлении и от путепровода в районе улицы Вокзальной и до остановки ТД «Барс» в обратном. На втором этапе «выделенка» также появится на участке между Троицким мостом (путепроводом на Первомайском проспекте) и улицей Павлова.

В летнее время, как подчеркнули специалисты в ходе заседания, трафик будет не таким интенсивным. Тем не менее, за пропускной способностью дорожной сети планируется следить в режиме реального времени, регулируя их работу исходя из текущей ситуации.