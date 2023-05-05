«Они пытались ударить учительницу, а наши дети их оттаскивали». Забастовка в школе под Рязанью прекратилась, но проблемы остались

Собрание в Заборьевской школе проходило до позднего вечера. Родители согласились прекратить забастовку, а чиновники заверили, что контроль будет ежедневным.

5 мая ученики 4 класса Заборьевской средней школы вернулись к занятиям, после четырехдневного отсутствия. Бастующие родители поверили чиновникам от образования, что вся ситуация в их классе теперь точно находится под контролем, и решились отпустить деток.

Накануне вечером в школе прошло собрание с участием важных гостей из минобра, районного управления образования, а также из аппарата детского омбудсмена.

- Вчера я отработал весь день в вашей школе, ознакомился со всей документацией. Слышал, что якобы срывались уроки, но по электронному журналу ни одного не проведенного урока нет, за исключением 28 апреля, когда два ребенка пришли, а учитель почему-то отказался работать. Никаких заявлений от учителя, никаких докладных записок, касающихся поведения детей в классе, в администрацию школы почему-то не поступало. Очень странно, если учитель так недоволен отдельными детьми, - отметил начальник управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области Евгений Хазов. - Был установлен внутришкольный контроль – это нормальная процедура, которая предусматривает посещение уроков завучем, психологом, другими учителями. У вас под протокол уроки посещались с 3 апреля, порядка десяти занятий, но ни одного замечания ни от учителя, ни от завучей почему-то не поступило. Выходит, учителя ситуация в классе полностью устраивала. Но у родителей, так понимаю, другое мнение…

Во время трехчасового собрания чиновники прямо дали понять бастующим родителями, если есть нарушения, если кто-то чем-то недоволен, необходимо писать заявления. Если нет бумаги, то и проблем в школе тоже нет, соответственно никто и реагировать не будет. А слова и жалобы директору школы – это просто слова, поэтому и к директору по большому счету у чиновников тоже нет претензий.

Сидел под партой и трясся

На протяжении двух лет (кто-то считает, что проблема началась еще с 1 класса – Ред.) три девочки регулярно срывают уроки, бьют одноклассниц и пожилую классную учительницу. За педагога заступаются другие дети, начинается гвалт, слезы и истерики. Администрация школы все прекрасно видела, и если реагировала, то не так активно и эффективно, как хотелось бы большинству родителей. В итоге, не найдя поддержки со стороны администрации, учительница написала заявление на увольнение и покинула школу.

- На протяжении этих лет ситуация с девочками только ухудшается. В чем это выражается… в укусах, физическом воздействии на детей, учителя… То есть, наши дети оттаскивали этих девочек, которые пытались ударить учительницу. Со стороны школы никакой реакции. Они [девочки] ходят по классу, ругаются матом, слушают музыку – все во время уроков. Они знают свои права, вы ничего нам не сделаете, голос повысить на нас не можете, телефон отобрать не можете. Наши дети приходят домой подавленные, как будто в каком-то своем мире, молчат. Поэтому оставить детей дома и не отпускать на занятия – была вынужденная мера, - объясняет чиновникам один из родителей.

- Последние два месяца наш ребенок приходит из школы с головной болью, он перестал быть контактным, думала, его обижают в школе. Позвонила учительнице, нет, в этом плане все хорошо, просто когда эти девочки начинают орать, он просто прячется под парту, закрывает руки ладошками и трясется. Он не знает, куда деться от их криков. Потому что у нас дома не орут, - говорит мама одного из учеников.

Представители минобра все фиксировали, но, похоже, так и не поняли, почему от учительницы, которую ни во что не ставят три школьницы, уроки которой якобы срывают, нет ни одного заявления. Самой учительницы на собрании не было, а родители четко пояснить это не смогли. Только на следующий день выяснилось, что изначально классная руководитель писала докладные записки на имя директора, но тот их якобы отказывался принимать.

- Чтобы вы понимали, как все происходит, почему наша учительница морально просто подавлена этой ситуаций. Вот идут занятия, девочки начинают срывать урок, учительница сидит плачет, и выгнать девочек не может… Потому что класс проходной, чтобы выйти, нужно пройти через другой класс, где в это время тоже идет урок. И отдельные учителя ополчились уже на нашу учительницу, потому что им мешают теперь эти дети. И на улицу выгнать тоже их не может, потому что они находятся под контролем школы. Вот так и проходит урок, они сидят и доводят учителя и детей до слез, - пояснил чиновникам еще один папа.

Семь секунд на решение проблем

По мнению многих родителей, дело даже не в трех девочках, дело – в отвратительной работе администрации школы, директора, «обращались сотни раз к нему, и часто видели его спину».

- Звоню я директору, чтобы в очередной раз уведомить о ситуации с моим ребенком. Но он отказывается разговаривать, бросает трубку. Длительность телефонных разговоров составила – 41 секунда, 7 секунд и 18 секунд. Вот так директор занимается решением вопросов, когда к нему обращаются родители. А между тем психологическая травля моего ребенка продолжалась, - объяснила чиновникам от образования работу директора Заборьевской средней школы мама одного из детей.

Подобных историй на собрании прозвучало множество, и в ближайшее время КП-Рязань опубликует отдельный материал с этого мероприятия. Но в итоге пришли к следующему. Дети возвращаются к учебе, приходят в школу, а на уроках будет присутствовать специальная комиссия, куда войдут завучи, социальный педагог или психолог, а также представители родителей, в том числе – от трех девочек.

По мнению родителей, вся проблема далеко не в трех девочках, а в отвратительной работе администрации школы, в частности ее директора Александра Колбасина (стоит).

Еще одним требованием родителей было, вернуть в школу учительницу. Чиновники развели руками, мол, не могут до нее дозвониться, но если вы [родители] сможете ее убедить, то она может вернуться, написать заявление на отзыв предыдущего заявления, и работать. Родители тут же дозвонились до учительницы, и она, к удивлению представителей минобра, согласилась.

Первый день в школе после забастовки

- Утром учительница пришла в школу писать заявление, хорошо, что с ней две родительницы были, потому что директор стал на нее «быковать», но они его быстро осадили, поставили на место. Уроки проходили нормально, со стороны этих девочек были мелкие нарушения, и теперь уже все мы фиксировали на бумагу, в протокол… Они ведь хотят бумажки. Кстати, от этих девочек никого из родителей на уроках не было, - рассказал журналистам один из родителей.

После уроков в Заборьевской школе начался смотр строя и песни, и вот там три девочки якобы проявили себя во всей красе. По словам родителей, они смеялись во время минуты молчания, во время гимна, что даже директор вынужден был подойти и встать с ними. Их, правда, это особо не напугало.

ОФИЦИАЛЬНО

Начальник управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области Евгений Хазов:

- Исключить ребенка из школы невозможно в Российской Федерации. Ни я, ни министр образования России, ни прокурор, никто не может своим решением запретить ребенку посещать школу на территории страны. Исключить его тоже никто может, перевести его на другую форму обучения тоже никто не может. Никакого давления, связанного с ограничением права на получение образования ребенка, на родителей, иных лиц – недопустимо, и оно будет пресекаться. При этом все дети обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка. Любое противоправное поведение ребенка влечет в том числе дисциплинарную ответственность, это не касается учеников начальной школы, но тем не менее система профилактики в системе образования налажена и работает.

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