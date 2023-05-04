Четыре дня забастовки в школе под Рязанью: родители наотрез отказываются отпускать детей на уроки. Вот в чем причина

13 детей четыре дня учатся дома, пока школа пытается урегулировать конфликт. Фото: Олег УКЛАДОВ

28 апреля ученики 4 класса Заборьевской школы практически полностью не пришли на занятия. Родители принципиально отказались отпускать детей, пока администрация учебного заведения не выполнит ряд требований. И на первый взгляд, они не кажутся невыполнимыми:

- предоставить письменный план работы с… [фамилии трех учениц] с указанием сроков, ответственных лиц, мер дисциплинарного и прочего воздействия;

- указать, какие меры будут применяться при следующем нарушении поведения: разговоры во время урока, нецензурная брань, использование телефона во время урока, оставление парты во время занятий и прочие неподобающие действия.

Детей родители вынуждены оставить дома «в целях защиты психологического и физического здоровья детей». Об этом они неоднократно предупреждали директора, но ситуация на протяжении двух (!) лет, именно столько длится конфликт, не менялась.

«Дайте адекватный план»

- Директор не делает ничего, чтобы урегулировать ситуацию, а в это время три ученицы срывают уроки... Мы все время терпели, но последней каплей стало увольнение нашей учительницы… Мы написали заявления в прокуратуру и в министерство образования, и с 28 апреля отказываемся водить детей в школу. Требование у нас одно, чтобы этих девочек приструнили, так как от безнаказанности неизвестно что они еще вытворят, и чтобы учительницу вернули, - сказал КП-Рязань один из родителей.

К трем школьницам, по словам бастующих родителей, абсолютно не применяются никакие меры воздействия, с ними якобы не ведется профилактическая работа, а их поведение ухудшается. У других детей происходят нервные срывы, кому-то требуется медицинская помощь. Это, повторимся, со слов родителей, отказывающихся вести детей в школу.

«После предоставления адекватного плана работы с вышеуказанными ученицами и поддержания безопасной обстановки в классе, родители будут рады вернуть детей в стены школы», - говорится в обращении к администрации школы.

Другая сторона

Но есть и другая сторона – родители трех девочек, которые якобы терроризируют весь класс. И они категорически не согласны с обвинениями, по их словам, все дело как раз в учительнице.

- С нашими детьми беседовал психолог, который дал заключение, что дети абсолютно адекватны, и если их не провоцировать, то они и ведут себя спокойно, - рассказывает мама одной из девочек. - На данный момент этого учителя нет, и в классе обстановка хорошая, оставшиеся пять детей ходят на занятия с удовольствием. А к той учительнице дети ходили с неохотой, потому что постоянно были провокации с ее стороны, оскорбления, придирки… доведения детей до психического срыва, можно и так сказать.

По словам мамы, возможен следующий сценарий конфликта. Учительница, по каким-то своим соображениям, с 1 класса (!) придирается к трем девочкам. В какой-то момент у детей стала проявляться защитная реакция в виде выкриков на уроках, ответных действиях. И в это время в дело вступают уже другие ученики – «настропаленные родителями», которые встают на сторону учительницы. Начинается гвалт, ругань – и срыв уроков.

- Почему именно к вашей дочери со стороны учительницы такое отношение?

- Я сама, как мама, хотела узнать у нее, почему она так относится к моему ребенку, но ответа так и не получила. Я приходила к ней, хотела поговорить про «двойки», которыми она нас буквально завалила, но она даже не вышла. Считаю, это непедагогично.

- Начнем с того, что все дети у нас сейчас интересные. Что касается учительницы, то не в моей компетенции ее как-то притеснять, - уверяет КП-Рязань директор Заборьевской средней школы Александр Колбасин. - Возможно, что-то лично у нее произошло, и она стала больше внимания уделять этим девочкам, где-то, возможно, придираться к ним. Мы провели работу и с родителями, и с детьми, но истории повторялись. Другие родители требовали исключить этих девочек из школы, но как так можно сделать, все имеют право на образование. Да, конфликты с преподавателями бывают, но нужно находить подходы, тем более учителю с опытом. Когда она [учительница] в первый раз просилась уволиться, я убедил ее остаться, просил переключить внимание на других детей. В итоге ей не понравился ежедневный контроль со стороны администрации школы, она психанула и написала заявление. Ну, ведь у других учителей с этими девочками проблем нет, тоже вопрос.

«С уважением и надеждами…»

3 мая бастующих родителей атаковали чиновники министерства образования, требуя незамедлительно отправить детей в школу, грозя всевозможными санкциями. При этом, по словам родителей, слушать их они не хотели, а гнули свою линию.

- К вечеру активизировался директор, просил, чтобы выпустили детей. Но мы стоим на одном – нам нужна конкретика, иначе детей в школу пускать не будем, - заверил один из родителей.

4 мая дети вновь не пошли в школу, а некоторым родителям через WhatsApp от школы пришло уведомление, где указано, что дети вместе с папами и мамами нарушают три нормы российского законодательства:

- ст. 43 Конституции РФ - основное общее образование обязательно;

- ст. 63 Семейного кодекса РФ - родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования;

- ст. 44 Закона об образовании – дети и родители обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка школы и уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации.

«На основании вышеуказанных статей законов прошу вас прибыть в учебное заведение для дачи письменных объяснений о невыполнении данных статей. С уважением и надеждами на плодотворное сотрудничество директор школы Александр Колбасин», - говорится в уведомлении.

Пока чиновники министерства образования Рязанской области пытаются решить этот конфликт из своих кабинетов, на занятия из всего 4-го класса продолжают приходить только пять девочек. Из них три, которые якобы срывают уроки, и две, у которых в школе работают мама и бабушка. Остальные 13 детей на домашнем обучении. Уволенная учительница скидывает в родительском чате задания, а дети их выполняют.

Редакция пытается связаться с учительницей, но у пожилой женщины отключен телефон. Где она, никто не знает…

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