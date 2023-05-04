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Общество4 мая 2023 11:09

Четыре дня забастовки в школе под Рязанью: родители наотрез отказываются отпускать детей на уроки. Вот в чем причина

Продолжается забастовка родителей учеников Заборьевской средней школы, отказывающихся вести детей на занятия
Александр ЕФАНОВ
Александр ЕФАНОВ
13 детей четыре дня учатся дома, пока школа пытается урегулировать конфликт.

13 детей четыре дня учатся дома, пока школа пытается урегулировать конфликт.

Фото: Олег УКЛАДОВ

28 апреля ученики 4 класса Заборьевской школы практически полностью не пришли на занятия. Родители принципиально отказались отпускать детей, пока администрация учебного заведения не выполнит ряд требований. И на первый взгляд, они не кажутся невыполнимыми:

- предоставить письменный план работы с… [фамилии трех учениц] с указанием сроков, ответственных лиц, мер дисциплинарного и прочего воздействия;

- указать, какие меры будут применяться при следующем нарушении поведения: разговоры во время урока, нецензурная брань, использование телефона во время урока, оставление парты во время занятий и прочие неподобающие действия.

Детей родители вынуждены оставить дома «в целях защиты психологического и физического здоровья детей». Об этом они неоднократно предупреждали директора, но ситуация на протяжении двух (!) лет, именно столько длится конфликт, не менялась.

«Дайте адекватный план»

- Директор не делает ничего, чтобы урегулировать ситуацию, а в это время три ученицы срывают уроки... Мы все время терпели, но последней каплей стало увольнение нашей учительницы… Мы написали заявления в прокуратуру и в министерство образования, и с 28 апреля отказываемся водить детей в школу. Требование у нас одно, чтобы этих девочек приструнили, так как от безнаказанности неизвестно что они еще вытворят, и чтобы учительницу вернули, - сказал КП-Рязань один из родителей.

К трем школьницам, по словам бастующих родителей, абсолютно не применяются никакие меры воздействия, с ними якобы не ведется профилактическая работа, а их поведение ухудшается. У других детей происходят нервные срывы, кому-то требуется медицинская помощь. Это, повторимся, со слов родителей, отказывающихся вести детей в школу.

«После предоставления адекватного плана работы с вышеуказанными ученицами и поддержания безопасной обстановки в классе, родители будут рады вернуть детей в стены школы», - говорится в обращении к администрации школы.

Другая сторона

Но есть и другая сторона – родители трех девочек, которые якобы терроризируют весь класс. И они категорически не согласны с обвинениями, по их словам, все дело как раз в учительнице.

- С нашими детьми беседовал психолог, который дал заключение, что дети абсолютно адекватны, и если их не провоцировать, то они и ведут себя спокойно, - рассказывает мама одной из девочек. - На данный момент этого учителя нет, и в классе обстановка хорошая, оставшиеся пять детей ходят на занятия с удовольствием. А к той учительнице дети ходили с неохотой, потому что постоянно были провокации с ее стороны, оскорбления, придирки… доведения детей до психического срыва, можно и так сказать.

По словам мамы, возможен следующий сценарий конфликта. Учительница, по каким-то своим соображениям, с 1 класса (!) придирается к трем девочкам. В какой-то момент у детей стала проявляться защитная реакция в виде выкриков на уроках, ответных действиях. И в это время в дело вступают уже другие ученики – «настропаленные родителями», которые встают на сторону учительницы. Начинается гвалт, ругань – и срыв уроков.

- Почему именно к вашей дочери со стороны учительницы такое отношение?

- Я сама, как мама, хотела узнать у нее, почему она так относится к моему ребенку, но ответа так и не получила. Я приходила к ней, хотела поговорить про «двойки», которыми она нас буквально завалила, но она даже не вышла. Считаю, это непедагогично.

- Начнем с того, что все дети у нас сейчас интересные. Что касается учительницы, то не в моей компетенции ее как-то притеснять, - уверяет КП-Рязань директор Заборьевской средней школы Александр Колбасин. - Возможно, что-то лично у нее произошло, и она стала больше внимания уделять этим девочкам, где-то, возможно, придираться к ним. Мы провели работу и с родителями, и с детьми, но истории повторялись. Другие родители требовали исключить этих девочек из школы, но как так можно сделать, все имеют право на образование. Да, конфликты с преподавателями бывают, но нужно находить подходы, тем более учителю с опытом. Когда она [учительница] в первый раз просилась уволиться, я убедил ее остаться, просил переключить внимание на других детей. В итоге ей не понравился ежедневный контроль со стороны администрации школы, она психанула и написала заявление. Ну, ведь у других учителей с этими девочками проблем нет, тоже вопрос.

«С уважением и надеждами…»

3 мая бастующих родителей атаковали чиновники министерства образования, требуя незамедлительно отправить детей в школу, грозя всевозможными санкциями. При этом, по словам родителей, слушать их они не хотели, а гнули свою линию.

- К вечеру активизировался директор, просил, чтобы выпустили детей. Но мы стоим на одном – нам нужна конкретика, иначе детей в школу пускать не будем, - заверил один из родителей.

4 мая дети вновь не пошли в школу, а некоторым родителям через WhatsApp от школы пришло уведомление, где указано, что дети вместе с папами и мамами нарушают три нормы российского законодательства:

- ст. 43 Конституции РФ - основное общее образование обязательно;

- ст. 63 Семейного кодекса РФ - родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования;

- ст. 44 Закона об образовании – дети и родители обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка школы и уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации.

«На основании вышеуказанных статей законов прошу вас прибыть в учебное заведение для дачи письменных объяснений о невыполнении данных статей. С уважением и надеждами на плодотворное сотрудничество директор школы Александр Колбасин», - говорится в уведомлении.

Пока чиновники министерства образования Рязанской области пытаются решить этот конфликт из своих кабинетов, на занятия из всего 4-го класса продолжают приходить только пять девочек. Из них три, которые якобы срывают уроки, и две, у которых в школе работают мама и бабушка. Остальные 13 детей на домашнем обучении. Уволенная учительница скидывает в родительском чате задания, а дети их выполняют.

Редакция пытается связаться с учительницей, но у пожилой женщины отключен телефон. Где она, никто не знает…

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Общество: ПЕДСОВЕТ