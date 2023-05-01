«Всему вас, одуванчиков, учить надо». Рязанец дал совет родителям, как приструнить ученика, терроризирующего весь класс

Родители требуют, чтобы проблемного ученика убрали из их класса. Фото: Евгения ГУСЕВА

Под жалобой родителей в социальных сетях на ученика 4 класса школы №41 в Рязани появились сотни комментариев. Многие предлагают недовольным писать жалобы не в соцсетях, а в прокуратуру и администрацию города. Впрочем, чиновники мэрии свой ответ дали там же в комментариях, указав что школа «действует в строгом соответствии с законодательством», а к работе с проблемным учеником и его родителями привлекли психолого-педагогические службы и специалистов правоохранительных органов.

«Дополнительно родители могут обратиться в комиссию по урегулированию конфликтных ситуаций, которая действует в школе», - прокомментировала мэрия.

Но один из подписчиков призвал родителей не «ныть поодиночке», а взять коллективное шефство над проблемным ребенком.

«Блин, поколение снежинок какое-то... Что дети, что родители - разводят бодягу на пустом месте. Ладно, даю рецепт, как действовать. Договоритесь с директором, классной руководительницей, проведите собрание и сообща возьмите шефство над неблагополучным ребенком. Это даст вам возможность коллективно на него воздействовать. Важно не ныть поодиночке, а осуществлять коллективные действия. Не получится - следующий шаг. Наверняка в школе в старших классах есть юнармейцы, вот через директора договоритесь, чтобы школьные юнармейцы взяли шефство и поддерживали дисциплину на уроках», - написал рязанец Сергей Гор.

По его словам, если ребенок, например, матерится, то в класс заходит юнармеец и «доходчиво при всем классе воздействует на него в рамках шефства.

«Что тут непонятного? Тиран сразу "сдуется" и от его крутости ничего не останется. Всему вас, одуванчиков, учить надо», - заключил комментатор в «Типичной Рязани».

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