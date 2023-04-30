«Срывает уроки, хамит учителю, дерется». В рязанской школе родители бьют тревогу из-за терроризирующего класс хулигана

Вышла в публичное поле ситуация в рязанской школе №41, где четвероклассник якобы срывает учебный процесс.

В соцсетях бурно обсуждается ситуация в школе №41 города Рязани. Уже от безысходности родители учеников 4 класса публично пожаловались на их сверстника, который «терроризирует весь класс». Пост размещен в группе «Типичная Рязань».

По словам автора публикации, дети из-за хулигана находятся в стрессе, так как он якобы неоднократно дрался, срывал уроки и хамил учителю вплоть до нецензурных оскорблений. Ученики в драках получали травмы: сотрясения головного мозга, гематомы, вывихи, ушибы и т.д. Утверждается, что родители пострадавших детей писали заявления во все инстанции, но получали отписки.

«В итоге наш классный руководитель отказался от нашего класса из-за него. Потому как терпеть унижения от этого ученика дальше нет сил», - пишет женщина.

Директора школы, как и вышестоящее руководство, рязанка обвиняет в бездействии, и солидарность с ней выразили другие родительницы. Особенно остро они отреагировали на комментарий администрации Рязани о том, что «ситуация находится на постоянном контроле».

«К взаимодействию с учащимся и его законным представителем, кроме штатных работников, привлечены внешкольные психолого-педагогические службы и специалисты правоохранительных органов», - утверждают чиновники.

Кстати, мама проблемного ребенка, как отмечали родительницы, на контакт не идет. Представители мэрии на это посоветовали обратиться в комиссию по урегулированию конфликтных ситуаций, которая действует в школе.

«С начала учебного года наши дети мучаются, уроки у них срываются. Одна классная руководительница ушла, теперь Надежда Владимировна уходит (всему классу очень нравилась, кроме мамы этого ученика, но почему-то уходить с нашего класса им не хочется). Ситуация не изменилась к концу года. Детям невозможно нормально усваивать знания на уроках», - говорится в одном из ответных комментариев.