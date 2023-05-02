Под Рязанью весь класс отказался идти в школу из-за трех девочек, срывающих уроки. Но все ли дело в детях

13 детей перешли на домашнее обучение, и как долго это продлится, неизвестно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе села Заборье в Рязанском районе родители отказываются отправлять детей-четвероклассников на занятия. Об этом КП-Рязань сообщили сами родители. По их словам, все дело в трех девочках, которые терроризируют класс, срывают уроки.

«У нас практически все то же самое, что и школе №41. Но только там один ученик, а у нас три ученицы, которые кошмарят школу», - рассказывает родитель одного из учащихся.

По его словам, проблема началась еще два года назад, но именно сейчас она вошла в острую фазу.

«Директор не делает ничего, чтобы урегулировать ситуацию, а в это время они срывают уроки, снимают на видео свои задранные юбки да в TikTok выкладывают. Мы все время терпели, но последней каплей стало увольнение нашей учительницы… Мы написали заявления в прокуратуру и в министерство образования, и с 28 апреля отказываемся водить детей в школу. Требование у нас одно, чтобы этих девочек приструнили, так как от безнаказанности неизвестно что они еще вытворят, и чтобы учительницу вернули, у нас в начальной школе каждый год новая учительница».

Как отметил в разговоре с КП-Рязань директор Заборьевской средней школы Александр Колбасин, он с большим уважением относится к покинувшей школу учительнице, но случилось так, что у нее не сложились отношения с тремя ученицами ее класса.

«Начнем с того, что все дети у нас сейчас интересные. Что касается учительницы, то не в моей компетенции ее как-то притеснять. Возможно, что-то лично у нее произошло, и она стала больше внимания уделять этим девочкам, где-то, возможно, придираться к ним, - предположил Александр Колбасин. - Мы провели работу и с родителями, и с детьми, но истории повторялись. Другие родители требовали исключить этих девочек из школы, но как так можно сделать, все имеют право на образование. Да, конфликты с преподавателями бывают, но нужно находить подходы, тем более учителю с опытом. Когда она [учительница] в первый раз просилась уволиться, я убедил ее остаться, просил переключить внимание на других детей. В итоге ей не понравился ежедневный контроль со стороны администрации школы, она психанула и написала заявление. Ну, ведь у других учителей с этими девочками проблем нет, тоже вопрос».

Пока чиновники министерства образования Рязанской области пытаются решить этот конфликт из своих кабинетов, на занятия из всего 4-го класса Заборьевской школы приходят всего пять девочек. Из них три, которые якобы срывают уроки, и две, у которых в школе работают мама и бабушка. Остальные 13 детей самовольно перешли на домашнее обучение.

Как отметил директор, ученики без справок могут пропускать занятия не более трех дней. Тем же, кто и дальше не будет ходить в школу, вручат уведомления, на которые они будут обязаны будут отреагировать.

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