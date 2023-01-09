Авария на сетях Дягилевской ТЭЦ в Рязани 9 января 2023: что известно на данный момент. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рано утром 9 января 2023 года на сетях Дягилевской ТЭЦ (ПАО «Квадра») произошла авария. Теплотрасса повреждена по адресу: улица Интернациональная, 7а. Об этом сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина, опубликовав пост в соцсетях в девятом часу утра.

В результате коммунальной аварии без тепла и горячей воды остались жители «ряда домов» по улицам Интернациональной и Станкозаводской. Кроме того, нарушен «температурно-гидравлический режим» в тепловых сетях в микрорайонах Недостоево, Приокский и Канищево.

«Дежурная бригада Дягилевской ТЭЦ оперативно приступила к устранению аварийной ситуации. К работам привлекли спецтехнику. Проводится откачка теплоносителя, после чего начнут земляные работы. Назначила сбор руководителей, буду держать в курсе ситуации», - пообещала Елена Сорокина.

Недовольные жители Московского района Рязани в социальных сетях делятся своими впечатлениями от первого после новогодних каникул утра понедельника:

«Ничего так не бодрит с утра в понедельник, как отключенное ночью в мороз отопление и ледяная вода из крана»;

«Так вот почему проснулись… Уже решили, что где-то окно треснуло - и холод задувает. Батареи ледяные… Приокский. Улица Новикова-Прибоя».

Место ремонта теплотрассы Дягилевской ТЭЦ в Рязани. Фото: Надежда Жаткина | В районе Канищево.

Между тем, по словам местных жителей, авария произошла не рано утром 9 января, а еще накануне вечером. В район спорткомплекса «Дельфин» и школы №58 рязанцы наблюдали, как проваливается асфальт, а из-под земли идет пар.

«Я вчера с работы вышла, видела, как рядом с остановкой начал обваливаться асфальт, уже кто-то стоял и звонил, сообщал об этом куда-то. Летом, если помните, там переносили остановку и меняли трубопровод... Через 15 минут ехала обратно, уже поставили деревянный щит и знак, но через три часа возвращалась домой, никаких служб там так и не появилось. Видимо, дотянули как обычно до последнего, что всех оставили без тепла», - написала одна из рязанок (подробнее).

К настоящему времени никто из официальных лиц не сообщил, когда конкретно планируют завершить ремонтные работы на Дягилевской ТЭЦ и пустить тепло с горячей водой.

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