Сорокина объяснила, что на самом деле произошло на сетях Дягилевской ТЭЦ в Рязани. Фото: Надежда Жаткина | В районе Канищево

Глава администрации Рязани Елена Сорокина назначила сбор руководителей в связи с аварией на сетях Дягилевской ТЭЦ. Об этом чиновница сообщила в социальных сетях, объяснив, что на самом деле произошло на теплотрассе.

По словам Сорокиной, рано утром 9 января на улице Интернациональной повредилась теплотрасса. Из-за коммунальной аварии без горячей воды и тепла остались ряд домов на Станкозаводской и Интернациональной. Проблемы испытывают и жители трех микрорайонов - Приокского, Канищева и Недостоева (подробности аварии и последствиях).

«Назначила сбор руководителей, буду держать в курсе ситуации», - заверила общественность глава городской администрации.

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