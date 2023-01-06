Где в Рязани можно покататься на лошадях зимой 2023 года... Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Покататься в Рязани на лошадях в настоящее время нельзя, но конно-спортивные клубы находятся недалеко от города. Вот список мест, где рязанцы и гости областного центра могут покататься на лошадях:

- деревня Хирино (в 2 км от Рязани со стороны Дягилева), конно-спортивный клуб «Росинант».

Обучение верховой езде стоит 1200 рублей за одно занятие. Конная прогулка – 1500 рублей. Можно купить абонемент на четыре занятия за 4 тысячи рублей. Подарочный сертификат на тренировку – от 6 тысяч рублей;

- село Алеканово, конно-спортивный клуб «Алекановский» (в 12 км от Рязани по дороге на Спасск-Рязанский).

Покататься на лошади под присмотром опытного инструктора можно в будни за 600 рублей, в выходные – за 1 тысячу рублей. Запись на занятия по верховой езде по телефону: 8 910 627 0441;

- деревня Сумбулово (в 37 км от Рязани по дороге на Спасск-Рязанский).

Покататься на лошадях можно только в светлое время суток, зимой - до 15:00.

Допускаются всадники весом не более 90 кг с учетом верхней одежды.

Стоимость часовой шаговой прогулки по лесу – 840 рублей, 30 минут – 420 рублей. Возможно обучение в манеже.

Запись по телефону: (4912) 24-34-48;

- поселок Ласковский, конный клуб «Рязанский табунок».

Новичкам любых возрастов можно обучиться верховой езде с нуля. Обучение верховой езде – 600 рублей в час, конная прогулка – 800 рублей в час, прокат лошадей – от 600 рублей.

Есть возможность записаться в конный поход. Для связи с тренером по верховой езде Аллой Журавлевой работает телефон: 8 915 624 2929.

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