Где покататься на коньках в Рязани: городские власти залили много катков в разных районах областного центра. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из традиционных развлечений зимой, которому рады многие, можно выделить катание на коньках. Для этого в нашем регионе власти подготовили катки. Вот где можно покататься на коньках в Рязани:

Главным городским катком с искусственным льдом принято считать каток на Лыбедском бульваре. Действует прокат коньков и зона фудкорта. С 25 декабря по 8 января каток открыт для бесплатного посещения горожан. Однако нужна предварительная запись по телефону 8 (903) 640-56-60.

Стадион «Локомотив». График работы: будни с 15:00 до 21:00, выходные - с 11:00 до 21:00.

В Лесопарке действует бесплатный муниципальный каток. График работы: ежедневно с 14:00 до 22:00. На территории Лесопарка существует прокат коньков.

Также в жилых кварталах всех районов как правило заливаются дворовые катки:

- в Недостоево на улице Сельских строителей, у дома № 3;

- в Канищево на улице Интернациональной, у дома № 24 корпус 1;

- в Приокском на улицах Космонавтов, вблизи дома № 3, Октябрьской, у дома № 37;

- в районе Московского шоссе на улицах Крупской, у дома № 7, Новаторов – у дома № 21;

- в Борках на улице 9-й район, возле дома № 61;

- в Горроще на улицах Стройкова, дом № 65, улица 4-я Линия, дом № 4а, улица Братиславская, дом № 2а;

- на улицах Есенина, дом № 46, улица Чкалова, дом № 9а, улица Семена Середы, дом № 23/27, улица Дзержинского, дом № 16а;

- в Дашках на улицах Мехзавода, дом № 19, поселок Мехзавода, дом № 25, улица Керамзавода, дом № 38;

- Дашково-Песочня: улица Тимуровцев, дом № 4, улица Новоселов, дом № 17 корпус 1, улица Зубковой, дом № 30, улица Васильевская, дом № 15;

- поселок Соколовка: улица Соколовская, дом № 3 корпус 2;

- поселок Строитель: улица Дружная, дом № 2а;

- поселок Солотча: улица Владимирская, дом № 95, улица Почтовая, дом № 4.

Ранее рассказывали, где в Рязани можно покататься на лыжах - на беговых и горнолыжных (читать подробнее).