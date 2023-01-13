Стало известно, когда в Рязани откроется каток на стадионе ЦСК.
13 января в 15:00 в Рязани открывается очередной каток - в спортшколе ЦСК. Администрация ЦСК опубликовала график работы катка, а также стоимость входных билетов и проката коньков.
Как работает каток ЦСК в Рязани:
- в будние дни - с 15:00 до 21:00;
- в выходные и праздничные дни - с 11:00 до 21:00;
- касса открыта до 20:00.
Сколько стоит покататься на коньках на катке ЦСК в Рязани
Стоимость билетов без ограничения по времени:
- взрослый билет – 150 рублей;
- детский билет (возраст от 5 до 14 лет) - 50 рублей;
- пенсионеры при наличии удостоверения - 50 рублей.
Дети до пяти лет, инвалиды 1 группы - бесплатно
Сколько стоит прокат коньков на катке ЦСК:
- 1 час – 150 рублей;
- 2 часа – 200 рублей;
- полный день – 400 рублей.
Дополнительные услуги в виде заточки коньков и гардероба стоят 200 и 10 рублей соответственно.
Важно, залог за одну пару коньков на катке ЦСК составляет 2 тысячи рублей. Можно отдать на хранение любой документ.
Какие коньки можно взять в прокат на ЦСК в Рязани:
- детские раздвижные 27-36 размер;
- фигурные женские 34-42 размер;
- мужские хоккейные 36-47 размер.
Где еще можно покататься на коньках в Рязани зимой 2023 года можно почитать в материале Покататься на коньках в Рязани: адреса катков и график работы
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