В Рязанской области существует шесть лыжных трасс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выяснили, где в Рязани и окрестностях можно покататься на лыжах - классических и горных. Публикуем список с надеждой, что вернется нормальная снежная зима 2022-2023 года, и тогда эта полезная информация будет актуальна.

Где покататься на лыжах в Рязани, сколько стоит

В регионе проложено шесть лыжных трасс:

- освещенная лыжня в Мемориальном парке протяженностью 2,5 километров;

- освещенная пятикилометровая лыжная трасса в Лесопарке;

- в Соколовке – 5 километров;

- в «Березовой роще» в районе Голенчино – 5 километров;

- две трассы в Солотче: трехкилометровая в районе Лысой горы и трасса на Тропе Паустовского протяженностью 2,8 километров.

Кроме этого, можно взять на прокат лыжи в «Лесном бункере» в Солотче.

Адрес: поселок Солотча, площадь Монастырская,16.

Прокат

Детские лыжи (до 35 размера обуви включительно): 200 руб. в час, 350 руб. в сутки;

Беговые лыжи категории А: 350 руб. в час, 600 руб. в сутки;

Работает с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Рабочий телефон: 8(915) 610-00-21.

Сотрудник пункта проката рассказал КП-Рязань, что лыжню сделают, когда будет устойчивый минус с выпавшим снегом в достаточном количестве.

Для более опытных лыжников существует качественная трасса в биатлонном комплексе, который находится в поселке Варские Рязанского района на улице Биатлонная. Часы работы комплекса: с 9:00 до 21:00.

Чтобы выйти на лыжную трассу, нужно заплатить 200 рублей, и можно кататься весь день. Детям до 16 лет – выход на трассу бесплатный. Здесь подготовили круг протяженностью 1700 метров с двумя подъемами.

Горнолыжные спуски в Рязани, сколько стоит

В спортивно-развлекательном комплексе «Семено-Оленинский» (в 15 километрах от Рязани) есть горнолыжный центр в Рязанском районе Рязанской области.

В будни работает с 15:00 до 22:00:

За два часа – 650 рублей, для студентов – 550 рублей. За 3 часа – 750 рублей, для студентов – 600 рублей. За 4 часа – 750 рублей, а за весь день – 900 рублей.

В понедельник – технический день.

Выходные и праздники с 10:00 до 22:00:

2 часа – 900 рублей;

3 часа – 1000 рублей, для студентов – 700 рублей;

4 часа – 1000 рублей;

за весь день – 1500 рублей.

Касса работает до 21:00.

На территории действуют 3 склона с подъемниками: один склон учебный 350 метров с бугельным подъемником, 2 склона протяженностью 500 метров с бугельным подъемником.

В будние дни с 15:00 до 22:00:

15 подъемов – 750 рублей,

30 подъемов – 1200 рублей,

50 подъемов – 1850 рублей,

В выходные и праздничные дни с 10:00 до 22:00:

15 подъемов – 1000 рублей,

30 подъемов – 1200 рублей,

50 подъемов – 2700 рублей,

100 подъемов и в будние и в выходные/праздники – 4600 рублей.

В Рыбновском районе, вблизи Константинова работает горнолыжный комплекс «Аксеново». Здесь функционируют 6 лыжных спусков. Стоимость катания на ней:

1 час – 300 рублей;

2 часа – 400 рублей;

3 часа – 500 рублей;

весь день – 800 руб.

Прокат лыжного оборудования:

1 час – 300 рублей;

2 часа – 500 рублей;

весь день – 600 руб.

Время работы: с 10:00 до 22:00.

В базе отдыха «Ока», которая находится в 47 километрах от Рязани в деревне Иванчино Рыбновского района тоже можно покататься на горных лыжах.

Действует прокат инвентаря. За 1 час комплект будет стоить 350 рублей, за 2 часа – 600 рублей, за 3 – 750. Однако рязанцам нужно оставить в залог свои водительские права или СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства), или денежную сумму в размере 10 тысяч рублей за комплект. Также действует только наличный расчет.

Время работы:

По понедельникам – с 16:00 до 22:00;

Со вторника по четверг – с 12:00 до 22:00;

По пятницам – с 12:00 до 22:45;

По субботам – с 10:00 до 22:45;

По воскресениям – с 10:00 до 22:00.