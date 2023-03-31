Половодье в Рязани 2023: Ока побила прошлогодний рекорд и подтопила частных сектор в Полянах

К туристическому поселку и маяку у села Шумашь можно добраться исключительно на лодке.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

31 марта уровень воды в Оке повысился на всем течении в пределах нашего региона.

У Рязани река поднялась еще на 22 сантиметра. Теперь нулевая отметка гидрологического поста превышена на 5 метров 22 сантиметра. Отметим, что это выше пика половодья 2022 года. Тогда максимальный показатель составил 5 метров 10 сантиметров (зафиксирован 23 апреля 2022 года).

Из-за повышение уровня реки, подтопленными оказались четыре приусадебных участка в селе Поляны Рязанского района.

У села Половское Спасского района Ока поднялась за сутки на 25 сантиметров. Общее превышение нулевой отметки гидропоста здесь составляет 7 метров 60 сантиметров. Подъем на 19 сантиметров зафиксирован в Елатьме – общий уровень 371 сантиметр от нулевой отметки гидропоста.

Отмети, что выше по течению в Калужской и Московской областях на Оке пока также наблюдается повышение уровня, поэтому можно говорить, что пик половодья в Рязани еще не пройден.

Продолжается повышение уровня Мокши в Кадомством районе. В райцентре река поднялась за сутки на девять сантиметров. Уровень реки составляет 630 сантиметров от нулевой отметки. Подъем спровоцировал подтопление пяти приусадебных участков.

С положительной динамикой продолжает протекать половодье на мещерских реках Пра и Гусь. Запасы снега, который постепенно тает, регулярно пополняет эти «артерии» влагой.

На южных малых реках Рязанской области наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению уровня воды. За сутки из-под воды освободились два низководных моста.

Всего на настоящее время в регионе под водой остаются 14 мостов, пять участков автодорог. Отрезаны от большой земли 13 населенных пунктов.

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