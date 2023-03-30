Половодье в Рязани 2023: Ока вышла на психологическую отметку пять метров

КАМАЗ с грузами по-прежнему продолжает хоть в Заокское. Фото: Олег БУЦКИЙ.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

30 марта уровень воды в Оке у Рязани повысился еще на 20 сантиметров. Теперь нулевая отметка гидрологического поста превышена ровно на 5 метров!

Также напомним, что этой весной река поднимается с уровня минус 67 сантиметров от нулевой отметки гидропоста. То есть общий подъем воды уже превысил пять с половиной метров.

Судя по данным из верховий реки, где пока также преимущественно сохраняется положительная тенденция, пик половодья у Рязани еще не пройден. В прошлом году зафиксированный 23 апреля максимум составил 510 сантиметров от нулевой отметки гидропоста. В этом году река, скорее всего, побьет показатель 2022 года.

Из Тульской области для перевозки людей на большую землю из сел Заокское и Коростово Рязанского района доставили плавающий транспортер ПТС-М. Ранее одно такое транспортное средство ГУ МЧС по Рязанской области уже приступило к работе на данном участке.

Ситуацию для жителей, указанных сел, осложняло то, что катера, которыми обычно во время разлива осуществляется перевозка людей, скованны льдом в гавани Трубежа. Ведутся работы по расчистке русла, но выйдут ли в рейс 30 марта суда до сих пор не известно.

Катера, скованные льдом в гавани Трубежа.

На гидрологических постах в Касимове и Елатьме зафиксировано понижение уровня Оки (Касимов -25 см, Елатьма -7 см) связно это с тем, что на реке ликвидирован затор изо льдин, образовавшейся ранее.

С положительной динамикой проходит половодье на Мокше. В Кадоме за сутки река поднялась на 9 сантиметров. Уровень воды составляет 621 сантиметр над нулевой отметкой.

Мещерская Пра у Деулино поднялась за сутки на 6 сантиметров. Уровень воды составляет 306 сантиметров над нулевой отметкой. Продолжает повышаться и речка Гусь у деревни Милюшево – плюс 18 сантиметров. Уровень воды составляет 305 сантиметр над нулевой отметкой.

На остальных малых реках региона половодье вступило в фазу понижения. Наибольший показатель минус 125 сантиметров за сутки зафиксирован на Истьи у деревни Поповичи.

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