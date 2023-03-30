Плавающий транспортер из Тульского спасательного центра МЧС доставили в Рязанский район

Перевозить жителей Заокского и Коростова теперь будет и плавающий транспортер из Тульской области. Фото: МЧС России по Рязанской области.

Количество транспорта для перевозки жителей отрезанных половодьем сел Заокское и Коростово увеличилось. В четверг, 30 марта, еще один плавающий транспортер прибыл в Рязанский район из Тульского спасательного центра, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.

Водный транспорт ПТС-М из соседнего региона уже совершил свою первую поездку – перевез пассажиров в село Заокское. Таким образом, теперь между окруженными половодьем населенными пунктами и Рязанью курсируют два плавающих транспортера, вместимостью по 50 человек каждый.

Также с 30 марта в села Заокское и Коростово дополнительно пустили катера, которые будут ходить несколько раз в день (читать подробнее с расписанием).