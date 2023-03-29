Половодье в Рязани 2023: на Оке образовался затор, за сутки вода поднялась на метр

Пик половодья в Рязанской области еще впереди.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области. По состоянию на 29 марта уровень воды в главной водной артерии региона – реке Оке – повысился на всем течении.

Наибольший подъем за сутки зафиксирован в Касимове – 1 метр 9 сантиметров. Река здесь находится на отметки 503 сантиметра выше гидрологического поста. Отмечается, что ниже по течению образовался затор изо льдин.

В Рязани Ока поднялась за минувшие сутки на 20 сантиметров. Сейчас река находится на 480 сантиметров выше нулевой отметки гидропоста.

Отметим, что выше по течению Оки – и в Коломне (+20 см), и в Кашире (+82 см), и в Калуге (+ 72 см) – сохраняется положительная динамика. Можно предположить, что в Рязани пик половодья еще не пройден.

Из-за продолжающегося подъема Оки в Ермишинском районе от большой земли оказался отрезан населенный пункт Сенин-Пчельник – здесь организована лодочная переправа.

Продолжается подъем Мокши. В Кадоме за сутки река поднялась на 7 сантиметров, сейчас ее уровень на 612 сантиметров выше нулевой отметки гидропоста.

По-прежнему поднимаются мещерские реки Пра и Гусь, а также протекающая по лесному краю река Пет. На южных малых реках региона вода потихоньку начинает отступать.

Вместе с тем в Рязанской области по-прежнему остаются подтоплены 17 низководных мостов и пять участков автодорог. Водой отрезаны 13 населенных пунктов (Сапожковский район – 4, Путятинский район – 3, Старожиловский район – 2, Рязанский район – 2, Шиловский район – 1, Ермишинский район – 1).