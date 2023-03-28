Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 марта 2023 10:45

Половодье­-2023: катера не могут выйти за людьми ­- на Трубеже стоит лед

Судя по данным из верховий реки пик паводка в Рязани и окрестностях еще впереди
Источник:kp.ru
Катера, скованные льдом, стоят в гавани у кремля.

Катера, скованные льдом, стоят в гавани у кремля.

Разливы рек - время очищения природы, время - воспетое поэтами и прозаиками. В такие дни (или даже недели) Рязань становится самым настоящим приморским городом, даря тысячам ее жителей возможность взглянуть на привычным мир несколько иначе. Но, конечно, период половодья приносит и некоторые неудобства.

В минувшие выходные из-за высоких мартовских температур воздуха рязанские гидрологи скорректировали прогноз разлива Оки. Первоначально предполагалось, что уровни воды на пике пройдут в среднем на отметках на один-два метра ниже нормы. Теперь уже сообщается, что река поднимется до показателей прошлого года.

Напомним, что в 2022 году пик половодья Оки у Рязани составил 510 сантиметров выше нулевой отметки гидропоста - пришелся он на 23 апреля. Тогда вода полностью поглотила территорию Лесопарка, подтопила участки в поселке Остров у Рязанского кремля, в Борках (Рязань) и Полянах (Рязанский район).

Ранний подъем Оки и разлив этого года сыграли злую шутку с жителями сел Заокское и Коростово (Рязанский район).

- Мы не можем организовать ежедневную перевозку людей на катерах по привычному маршруту до Рязанского кремля из-за того, что в русле Трубежа стоит лед, - рассказывает глава Заокского сельского поселения Нина Судачкова. - Попадаются льдины и на Оке. Вообще с разливом реки у нас тут довольно интересная жизнь начинается. Вот вчера срочно отключали от электроснабжения подстанцию, на лодке бригада электриков добиралась. В последнее время люди начали покупать участки на подтапливаемых территориях, строятся там, а затем весной приходит вода и начинаются проблемы…

Отметим, что перевозка жителей Заокского и Коростово в настоящее время осуществляется исключительно плавающим транспортом МЧС и небольшими частными лодками. Доставка грузов по состоянию на 28 марта осуществлялась грузовым транспортом повышенной проходимости и тракторами. В этот день уровень воды в Оке у Рязани составлял 460 сантиметров от нулевой отметки гидропоста (+18 сантиметров за сутки).

При этом в верховьях река продолжает показывать характер. В Калуге за сутки она поднялась на 96 сантиметров, в Серпухове - на 105 сантиметров. Положительная динамика также отмечалась в Кашире и Коломне. Исходя из ситуации в верховьях, можно предположить, что подъем Оки в Рязани в ближайшие дни сохранится.

Также заметим, что этой весной река поднимается с уровня минус 67 сантиметров от нулевой отметки гидропоста. То есть общий подъем воды уже превысил пять метров.

Территория Лесопарка по состоянию на 28 марта частично подтоплена.

Территория Лесопарка по состоянию на 28 марта частично подтоплена.

ЧППроисшествия: ЧПНовости Рязани