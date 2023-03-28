Катера, скованные льдом, стоят в гавани у кремля.

Разливы рек - время очищения природы, время - воспетое поэтами и прозаиками. В такие дни (или даже недели) Рязань становится самым настоящим приморским городом, даря тысячам ее жителей возможность взглянуть на привычным мир несколько иначе. Но, конечно, период половодья приносит и некоторые неудобства.

В минувшие выходные из-за высоких мартовских температур воздуха рязанские гидрологи скорректировали прогноз разлива Оки. Первоначально предполагалось, что уровни воды на пике пройдут в среднем на отметках на один-два метра ниже нормы. Теперь уже сообщается, что река поднимется до показателей прошлого года.

Напомним, что в 2022 году пик половодья Оки у Рязани составил 510 сантиметров выше нулевой отметки гидропоста - пришелся он на 23 апреля. Тогда вода полностью поглотила территорию Лесопарка, подтопила участки в поселке Остров у Рязанского кремля, в Борках (Рязань) и Полянах (Рязанский район).

Ранний подъем Оки и разлив этого года сыграли злую шутку с жителями сел Заокское и Коростово (Рязанский район).

- Мы не можем организовать ежедневную перевозку людей на катерах по привычному маршруту до Рязанского кремля из-за того, что в русле Трубежа стоит лед, - рассказывает глава Заокского сельского поселения Нина Судачкова. - Попадаются льдины и на Оке. Вообще с разливом реки у нас тут довольно интересная жизнь начинается. Вот вчера срочно отключали от электроснабжения подстанцию, на лодке бригада электриков добиралась. В последнее время люди начали покупать участки на подтапливаемых территориях, строятся там, а затем весной приходит вода и начинаются проблемы…

Отметим, что перевозка жителей Заокского и Коростово в настоящее время осуществляется исключительно плавающим транспортом МЧС и небольшими частными лодками. Доставка грузов по состоянию на 28 марта осуществлялась грузовым транспортом повышенной проходимости и тракторами. В этот день уровень воды в Оке у Рязани составлял 460 сантиметров от нулевой отметки гидропоста (+18 сантиметров за сутки).

При этом в верховьях река продолжает показывать характер. В Калуге за сутки она поднялась на 96 сантиметров, в Серпухове - на 105 сантиметров. Положительная динамика также отмечалась в Кашире и Коломне. Исходя из ситуации в верховьях, можно предположить, что подъем Оки в Рязани в ближайшие дни сохранится.

Также заметим, что этой весной река поднимается с уровня минус 67 сантиметров от нулевой отметки гидропоста. То есть общий подъем воды уже превысил пять метров.