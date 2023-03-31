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НовостиПроисшествия31 марта 2023 14:24

Разлив Оки дошел до домов в селе Поляны под Рязанью

Также подтопило пять приусадебных участков в поселке Кадом из-за поднявшейся Мокши
Источник:kp.ru
Подтопление в селе Поляны под Рязанью.

Подтопление в селе Поляны под Рязанью.

ГУ МЧС по Рязанской области информирует о подтоплении приусадебных участков под Рязанью и в Кадоме. Оба сообщения опубликованы ведомством 31 марта.

Так, разлив Оки дошел до домов в селе Поляны под Рязанью. Там подтоплены четыре приусадебных участка.

Еще пять участков оказались под водой в Кадоме из-за подъема реки Мокша.

В сводке на 13:00 31 марта МЧС сообщало, что всего в регионе подтоплены 37 приусадебных участков, основная часть - в рязанских Борках.

Утром 31 марта уровень воды в Оке превысил прошлогодний максимум.