Водители, рискуя жизнью, доставляют продукты в отрезанные разливом села в Рязанском районе

Ежедневно водители грузовиков рускуют жизнью, перевозя грузы в подтопленные села. Фото: Олег БУЦКИЙ

С приходом весеннего паводка окрестности Рязани превратились в самое настоящее пресное море. Горожане выезжают на экскурсии в район разлива Оки, прогуливаются вдоль дамбы под Солотчинским мостом, делают красивые фотографии.

В то же время два пригородных села - Заокское и Коростово - превратились в острова. Местные жители давно привычны к таким приключениям и стараются не менять образа жизни. Фермеры по-прежнему доят коров и поставляют в Рязань свежее молоко, дети ходят в школу, работает магазин и фельдшерский пункт. Чтобы обеспечить людям бесперебойную доставку продуктов и товаров первой необходимости, в отрезанные села по подводной дороге курсируют грузовики и тракторы.

На время разлива водители грузовиков чувствуют себя капитанами кораблей. Фото: Олег БУЦКИЙ.

«Людей стараюсь не перевозить»

В обычное время уроженец села Заокское Дмитрий Аленушкин работает водителем своего КамАЗа - перевозит строительные грузы. Каждый раз с поднятием весенних вод он приходит на выручку односельчанам и выезжает на подтопленную дорогу. На «большой земле» кузов грузовика наполняют продуктами для местного магазинчика, а обратным рейсом Дмитрий везет знаменитую молочную продукцию от заокских фермеров. В экстренных случаях шофер выручает соседей. Специально для этого он оборудовал кузов, установил скамейки.

- Людей я стараюсь не перевозить - все-таки ответственность большая. Но если срочно надо, то соглашаюсь. Вчера, например, женщине, страдающей диабетом, стало плохо - поднялся сахар в крови. Нужно было незамедлительно госпитализировать. Я довез до моста, где ее уже ждала скорая. Спасли. А в прошлом году ко мне ночью обратилась глава поселковой администрации, мол, нужно выручить - грудному ребенку плохо, температура высокая поднялась. Поехал по темноте, - поделился Дмитрий.

Ночные рейсы по подтопленной дороге для заокского водителя не в диковинку. Он без страха и сомнений в самую темную темень преодолевает заветное расстояние до «большой земли», ориентируясь лишь на колышки (вешки) с катафотами и свет прожектора, установленного на крыше кабины. Мужчина так уверен в своих силах, потому что знает буквально каждый камень. Он родился в Заокском и не раз бегал по тропам вдоль реки, катался на велосипеде. Мало того, Дмитрий потомственный «паромщик»:

- У меня дед в разлив занимался перевозкой людей на лодке.

Свой первый рейс по подтопленной дороге Дмитрий даже не помнит - настолько безопасно себя чувствовал.

Единственным ориентиром в этом пресном море, как мы уже говорили выше, для водителей служат вешки. Перед каждым разливом местные жители вместе с администрацией устанавливают их вдоль дороги. Некоторые снабжают светоотражателями, чтобы в темное время суток можно было ориентироваться.

- По мере поднятия уровня воды мы подбиваем колышки, иногда на кусты или на ветки вешаем светоотражатели, чтобы ночью можно было ездить, - говорит Дмитрий.

В Шумаши дежурят сотрудники МЧС. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

7,5 км под водой

30 марта уровень воды в реке поднялся до пяти метров, но пик половодья еще не достигнут. Уже сейчас вода на дороге поднимается вплоть до стекол кабины, но водители не отступают перед стихией.

- Буду ездить, пока мне не станет некомфортно сидеть - пока руки на руле не зальет. В прошлом году вода поднималась на 10 сантиметров выше лобового стекла, и я продолжал ездить. Ручка переключения скоростей была полностью в воде… - поделился Дмитрий.

Водителям предстоит преодолевать 7,5 км подтопленной дороги - сначала 2,5 км под мостом и по полям вдоль Оки, а затем еще 5 км по асфальтированной дороге до самого села Заокское.

А вообще на время разлива жизнь в селе становится спокойнее.

- Люди ходят по улицам, гуляют по дорогам, как по тротуарам. Машин нет почти, - поделились с нами местные жители.

Вместе с Дмитрием на подтопленную дорогу выезжают еще два КамАЗа, несколько тракторов с прицепами. В первые дни разлива, пока вода не сильно поднялась, некоторые смельчаки пытались проехать на легковых машинах. Это большая удача, что обошлось без несчастных случаев.