Бывшие руководители администрации Рязани и управления ЖКХ выступили с последним словом

В Рязанском областном суде состоялось заседание по апелляции на приговор бывшим руководителям горадминистрации по уголовному делу о благоустройстве Лесопарка в 2018 году.

10 марта в Рязанском областном суде состоялось заседание по апелляции на приговор бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову. Вместе с ним по уголовному делу о растрате (ст. 160 УК РФ) проходят экс-начальник городского управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев и генеральный директор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов.

В декабре 2021 года Советский районный суд приговорил Карабасова к пяти годам лишения свободы, Ковалева — к четырем годам, Пузанова — к двум года и девяти месяцам колонии общего режима. Рязанский областной суд отменил приговор, признав целый ряд нарушений при его вынесении, однако прокуратура опротестовала это решение во 2-м Касационном суде общей юрисдикции. Так уголовное дело вернулось в апелляционную инстанцию.

С последним словом на заседании 10 марта Карабасов и Ковалев. Первый назвал приговор Советского районного суда несерьезным и несостоятельным.

«Никакого глупого плана по хищению средств у администрации Рязани через фиктивный муниципальный контракт я не разрабатывал и не реализовывал. (…) На должности руководителя администрации города старался честно и добросовестно делать свою работу, поскольку очень люблю Рязань и всегда хотел сделать ее лучше», - заявил Сергей Карабасов.

Произошедшее он объяснил сбоем во взаимодействии структурных подразделений мэрии при определении сроков исполнения контракта и подчеркнул, что доказательств хищения, растраты, корыстного умысла в уголовном деле нет.

Прокуратуру на заседания представляет Борис Моторин.

Игорь Ковалев, чье последнее слово заняло около 24 минут, говорил об абсурдности обжалуемого приговора и позиции обвинения. Отдельный акцент он сделал на хронологии описываемых событий.

По версии следствия и прокуратуры, при благоустройстве Лесопарка мэрия приняла и оплатила работы, которые фирма Пузанова еще не выполнила. В частности, не было установлено детское игровое оборудование. Самым крупным элементом стал игровой комплекс «Космос» - детскую площадку вместо Лесопарка решено было разместить в сквере у Рязанского кремля, и она там появилась в сентябре 2018-го.

Не только детская площадка, но и все оборудование, фигурирующее в муниципальном контракте и уголовном деле, в итоге поступило на баланс города. Причем произошло это, как отмечал Ковалев, еще до выхода в эфир телесюжета, который впоследствии (через 8 месяцев) показали Владимиру Путину и, соответственно, задолго до начала расследования. Тем не менее, обвинение настаивало, что выполнить контракт фигурантов побудил общественный резонанс.

Ковалев еще раз заметил, что ущерб от вменяемого преступления отсутствует, нецелевого расходования средств выявлено не было, и потерпевшая сторона это признает. Он указал, что Советский районный суд Рязани при вынесении приговора основывался на предположениях, изменил обвинительное заключение и, по сути, предъявил «новые обвинения, основанные на недостоверных, противоречащих законодательству обстоятельствах».

«В своих выступлениях я себе не противоречил, и мне было легко отстаивать свою невиновность. Не приходится ничего придумывать, когда правда на твоей стороне. Самое важное всегда остается со мной. Это моя совесть, мои внутренние убеждения. В своей жизни и своей работе я всегда придерживался основного принципа — никогда не идти на сделку с совестью. Это принцип я не нарушил по сей день и искренне надеюсь, что никогда не нарушу», - завершал речь Ковалев.

Выслушать последнее слово Михаила Пузанова коллегия Рязоблсуда решила 5 апреля. Тогда же планируется принять решение по апелляции.