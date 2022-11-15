В скором времени территорию бывшего хлебозавода №1 преобразуют.

14 ноября губернатор Павел Малков побывал на территории бывшего рязанского хлебозавода №1, где вместе с дизайнерами, архитекторами и проектировщиками обсудил концепцию развития будущего «креативного пространства».

По словам главы региона, в скором времени специалисты отреставрируют здания и приведут в порядок территорию завода и близлежащие улицы.

На месте предприятия разместятся:

- молодежные и общественные организации;

- появятся помещения для творчества;

- выставочные пространства, музей;

- тематические магазины;

- фудкорд.

Зимой на территории хлебозавода планируют заливать небольшой каток.

«Во дворе и внутри появится много уютных мест, в которых можно с удобством провести время. Это место должно стать одной из точек притяжения», - надеется Малков.

Днем ранее сообщалось, что «грамотное расположение входных групп позволит развести основные потоки посетителей, при этом соединить пространство территории хлебозавода с большим маршрутом Лыбедского бульвара» (читать подробнее).

Еще ранее городские власти распорядились снести старинную трубу хлебозавода №1, которая «удачно дополняла антураж промышленного объекта начала 20 века».

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