В скором времени территорию бывшего хлебозавода №1 преобразуют.
14 ноября губернатор Павел Малков побывал на территории бывшего рязанского хлебозавода №1, где вместе с дизайнерами, архитекторами и проектировщиками обсудил концепцию развития будущего «креативного пространства».
По словам главы региона, в скором времени специалисты отреставрируют здания и приведут в порядок территорию завода и близлежащие улицы.
На месте предприятия разместятся:
- молодежные и общественные организации;
- появятся помещения для творчества;
- выставочные пространства, музей;
- тематические магазины;
- фудкорд.
Зимой на территории хлебозавода планируют заливать небольшой каток.
«Во дворе и внутри появится много уютных мест, в которых можно с удобством провести время. Это место должно стать одной из точек притяжения», - надеется Малков.
Днем ранее сообщалось, что «грамотное расположение входных групп позволит развести основные потоки посетителей, при этом соединить пространство территории хлебозавода с большим маршрутом Лыбедского бульвара» (читать подробнее).
Еще ранее городские власти распорядились снести старинную трубу хлебозавода №1, которая «удачно дополняла антураж промышленного объекта начала 20 века».
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