На территории хлебозавода №1 хотят создать креативное пространство с ледовым катком. Фото: Вячеслав Астафьев | РВ

На территории бывшего рязанского хлебозавода №1 хотят создать креативное пространство. По словам учредителя ГК «Ф-Строй» Ильи Котикова, он надеется, что «городской оазис» станет излюбленным местом рязанцев и туристов для встреч и прогулок.

«Многофункциональность пространства позволит удовлетворить потребности мероприятия любого характера, с различной численностью посетителей», - цитирует Котикова «РВ».

В планах разработчиков, чтобы зимой площадь у хлебозавода превратилась в каток, а грамотное расположение входных групп позволит развести основные потоки посетителей, при этом соединить пространство с большим маршрутом Лыбедского бульвара.

Ранее на территории бывшего хлебозавода №1 в Рязани уничтожили кирпичную трубу, которая «удачно дополняла антураж промышленного объекта начала 20 века» (читать подробнее).

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