На территории бывшего хлебозавода №1 в Рязани снесли старинную кирпичную трубу

На территории бывшего хлебозавода №1 в Рязани снесли старинную трубу из красного кирпича. Фото: Мария РАКЧЕЕВА | Вид Сбоку.

На территории бывшего хлебозавода №1 в Рязани уничтожили кирпичную трубу, которая «удачно дополняла антураж промышленного объекта начала 20 века». Об этом сообщает Рязанское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

По информации специалистов, хлебозавод возник в 1930-е годы путем пристроек и надстроек к зданию городской электростанции 1912 года постройки. Само здание электростанции является объектом культурного наследия регионального значения.

При приспособлении под хлебозавод над центральной частью юго-западного корпуса электростанции надстроили второй башнеподобный объем в два этажа, а у юго-восточного фасада установили высокую дымовую трубу, выполненную из кирпича, которую соединили со зданием через большое арочное окно.

«Кто и зачем дал команду к демонтажу исторического инженерного сооружения неизвестно. Явно, человек недалекий, если не глупый или преднамеренный вредитель, уничтожающий культурно-исторический, узнаваемый код Рязани», - говорится в сообщении.

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