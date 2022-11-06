Крутой вираж. Мэрия требует с подрядчика, реконструировавшего дорогу у «Глобуса», штраф в 1,1 млн рублей

От подрядчика реконструкции дороги у «Глобуса» в Рязани требуют штраф 1,1 млн рублей. Фото: Экологический рязанский альянс.

Чиновники мэрии Рязани требуют с подрядчика реконструкции дороги у гипермаркета «Глобус» штраф в размере около 1,1 млн рублей (точная цифра - 1 088 420 рублей 65 копеек). По мнению властей, подрядчик нарушил условия контракта по выполнению работ по реконструкции участков автомобильных дорог по Касимовскому шоссе, улице Советской Армии в Рязани.

Мэрия требует:

- устранить дефекты в виде разрушения остановок, застоев воды на проезжей части;

- положить тротуарную плитку у стоек ограждения;

- засыпать плодородный грунт, посеять траву;

- устранить просадки на тротуаре, трещины на асфальтобетонном покрытии проезжей части.

«То есть, демонтировать закладные детали для «П-образных» опор, установить элементы креплений ограждений, восстановить натяжные тросы над проезжей частью для крепления дорожных знаков, убрать весь строительный мусор», - говорится в определении Арбитражного суда Рязанской области.

Кроме того, мэрия просит суд взыскать с подрядчика штраф за нарушение условий контракта в сумме около 1,1 млн рублей.

Ответчиком по данному делу является подрядчик ООО «Строительная компания Вираж».

Известно, что представитель компании в судебном заседании заявил устное ходатайство об отложении судебного заседания. Кроме того, он в полном объеме возражал по заявленным исковым требованиям.

Перекресток у «Глобуса» является в Рязани одним из самых проблемных, если не самым. Регулярно объявляются тендеры на реконструкцию перекрестка и замену светофора. На работу последнего часто жаловались водители, а пешеходы – на огромные лужи после дождей. Кроме того, когда во время реконструкции снесли 380 (!) деревьев, на указанном участке вообще ничего не высадили.

Следующее заседании должно пройти 6 декабря 2022 года.

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